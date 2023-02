Acusa abogada de retención ilegal de la SSP en Acayucan

La licenciada Susana Corona González, ex candidata a la alcaldía de Acayucan; fue retenida por elementos de la Secretaría de seguridad pública del Estado y obligada a mostrar su cédula profesional, al momento en que se dirigía junto con su pareja en moto hacia su domicilio.

Los hechos según relata la litigante acayuqueña, ocurrieron en la noche del domingo pasado, en la calle Belisario Domínguez esquina con Veracruz en la colonia Chichihua.

"El día de hoy 26 de febrero del año en curso siendo aproximadamente las 10:00 PM estaba regresando de comprar mi cena y en la calle Belisario (Dominguez) esquina con Veracruz en la Colonia Chihuahua del Municipio de Acayucan, Veracruz, una patrulla está haciendo su operativo según con la finalidad de prevenir el delito, pero te tratan como si todos fueran delincuentes, cómo me trasladaba en moto a mi acompañante y a la suscrita pidieron identificarnos y mencionar a qué nos dedicamos, revisaron la cajuela, carteras, pero no fue suficiente acreditar la propiedad del motor, me exigían que les mostrará mi cédula profesional y fue capaz el oficial de pedir que algún familiar enviará foto de mi cédula" explicó en un post que a través de Facebook hizo este lunes.

Dijo que pese a justificar el motivo por el cual no traía su cédula profesional, los oficiales le dijeron que la iban a llevar hasta su casa a buscar el documento.

"¿Quienes están cometiendo un delito? nuestras autoridades las que nos deben cuidar, porque para empezar no se identifican, no mencionan la finalidad de su operativo, ni un documento que lo avale, te amedrentan, hacen retención ilegal "eso fue lo que hicieron hace un momento, ya que al no encontrar algo que la ley señala como delito te deben dejar ir, esto que hacen no solo es molesto sino violatorio de los derechos humanos, violan los Artículos 11, 16, 20 y 21 que garantizan a todos los ciudadanos que puedan circular por el país sin ser molestados, a menos de que haya una orden de aprehensión" escribió.

En un mensaje dirigido hacia el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jimenez y al Secretario de seguridad pública, la ex candidata del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal en las elecciones del 2021, consideró que la policía preventiva le estaban fallando a la ciudadanía.

"Le siguen fallando al estado de Veracruz, nuestro Estado está atrapado en manos de gente que en vez de servir y cuidar al pueblo, amedrentan y tratan a gente de trabajo como delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes andan como si nada, para empezar ni están bien capacitados o se hacen de la vista gorda para sacar provecho con su famoso operativo preventivo, cómo bien lo señalan "operativo preventivo" tiene la finalidad de prevenir el delito si al momento de la revisión no encuentra armas, droga, o el vehículo en el que te traslades con algún reporte de robo permitir que la o el ciudadano se retire" expuso.

La abogada hasta el momento no ha presentado querella alguna en contra de los oficiales que supuestamente retuvieron ilegalmente.