"Yo no opino, ha aportado mucho al movimiento": AMLO sobre "El Fisgón"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, habló sobre la polémica que se dió en Morena, por la defensa que hizo Rafael Barajas "El Fisgón", a favor de Sergio Mayer.

El presidente López Obrador, fue cuestionado por las palabras de "El Fisgón", que se lanzó contra los morenistas que rechazan la curul del actor Sergio Mayer:

"Yo no opino, no opino sobre estas cuestiones. Y lo segundo, que yo no soy objetivo porque quiero mucho a Rafael".

Y abundó:

"Pero no nos metamos. Primero, no debo yo de opinar, es lo mejor. Y lo segundo, no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas, es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente. Es una gente de primera y además es mi amigo, mi amigo, mi amigo, entonces no soy objetivo, para qué opino y deseo, a todos, lo mejor y que no se peleen, y que si se quieren pelear que busquen a quienes se oponen a la transformación, y hasta eso, si se pelean con ellos que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos".

El titular del Ejecutivo federal, dijo "Amor y paz, debemos estar muy contentos por lo que hemos logrado".

El mandatario dijo llevar un mes muy contento, lo dije ahora que fuimos a un acto: ´"Ando mal de la carrocería pero traigo motor nuevo´", dijo entre risas.

El pasado fin de semana, el monero Rafael Barajas Durán, salió en defensa de Sergio Mayer, después de que morenistas rechazaron su candidatura como diputado plurinominal en el partido.

El monero, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), descalificó los reclamos en contra del actor y dijo que se tenía que priorizar la unidad para mantener la mayoría calificada para el Plan C.

Al respecto, Barajas tildó de "gran estupidez" las críticas en contra de Sergio Mayer, y señaló que expulsar a Mayer comenzaría con "una cacería de brujas" para que saquen a más legisladores, y haría que Morena pierda la mayoría calificada.

El Fisgón llamó "estúpidos" a los morenistas que piden se le retire la diputación a Sergio Mayer. El director del IFP de Morena le pide que "mejor se callen y dejen de lado las tonterías"... ?

"Nos ha costado un trabajal sacar adelante el Plan C, por lo que si empezaban a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral", señaló.