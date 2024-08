Ya es presidenta electa; Claudia Sheinbaum recibió constancia de mayoría

Claudia Sheinbaum Pardo recibió la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de manos de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso.

"Nuestro movimiento obtuvo 35 millones de votos, lo que representa el 59-76 por ciento del total de la votación, un hecho inédito e histórico; el pueblo mostró su conciencia histórica y el reconocimiento colectivo de su fuerza e historia.

"Es la primera vez que una mujer presidenta recibe su constancia, no me asumo solo como un triunfo individual, el día de hoy no llego sola, llegamos todas", mencionó, al tiempo que reconoció el importante papel de las mujeres en nuestra sociedad.

La ahora presidenta electa se comprometió a respetar el mandato del pueblo mexicano, y a no reprimir y velar por los derechos humanos; "la libertad por la que votaron los mexicanos es la que puede ejercerse a plenitud de un régimen democrático".

Abundó que aunque la mayoría votó por la continuidad de la llamada Cuarta Transformación gobernará para todos, construyendo la paz y garantizando el estado de bienestar.

"No regresará la guerra contra el narco", reiteró Sheinbaum, mientras se comprometía a atender las causas de la violencia:

"Justicia en el amplio sentido de la palabra significa para todas las personas, y justicia igual para el pobre y el rico; el pueblo de México también decidió tener un verdadero sistema de justicia igual para todos y que comprenda la separación del poder económico de la misma justicia.

"Como primera mujer presidenta de México sepan que actuaré con honestidad, y respeto a la independencia de todos los poderes (...) Que viva México".

En punto de las 12:37, la magistrada presidenta del TEPJF declaró oficialmente como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos a Claudia Sheinbaum Pardo.

Mónica Soto felicitó a Claudia Sheinbaum

"Me honra ser la primera voz que se dirige a usted de forma oficial como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, en representación de mis pares le expreso que este Tribunal guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento de su logro", expresó Mónica Soto, presidenta del TEPJF.

"Con su llegada México le quita el velo al patriarcado, nunca más la duda de si una mujer puede gobernar al país (...) Con ello este capítulo se inscribe en la historia del país y de la lucha feminista global".

Posteriormente, la presidenta electa fue felicitada por los asistentes y abandonó la sede del Tribunal Electoral en compañía de su esposo Jesús María Tarriba.

Al concluir la sesión solemne, Sheinbaum se dirigió al Teatro Metropólitan, en el centro de la Ciudad de México para su festejo.