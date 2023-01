UNAM habría entregado a SEP documentación sobre tesis de Yasmín Esquivel

Con el objetivo de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea quien valide el título profesional de la ministra Yazmín Esquivel Mossa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó la entrega de la documentación de la tesis.

De acuerdo con el medio de comunicación La Jornada, la máxima casa de estudios entregó la documentación a la SEP para que ellos validen o no el título profesional de la magistrada.

La Jornada indicó que la documentación llevaba la leyenda de "Confidencial / urgente", con la firma del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiecherd y destinado a la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya.

Rumores

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, declaró durante su gira en el estado de Puebla, que la UNAM no había enviado ninguna notificación a la SEP de manera oficial.

"Conozco un comunicado que circuló, pero presamente anoche (jueves), ya tarde, pregunté a la secretaria de Educación si ya había recibido alguna notificación al respeto, pero no ha sido notificada oficialmente. [...] no podemos opinar como gobierno hasta en tanto no se dé ese hecho" afirmó.

Durante su gira por el puerto de Veracruz, el secretario de Gobernación evitó hablar sobre la situación de la ministra Esquivel, señalando que había temas más importantes.

Cabe destacar que el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) aseguró que la magistrada Yazmín Esquivel, era responsable de plagiar su tesis de licenciatura.