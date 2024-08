Trasplante de laringe, un milagro de voz tras una donación

Además de órganos vitales, el avance de trasplantes de tejidos y laringe avanza en la medicina para cambiar y mejorar vidas, incluso para devolver la voz a quienes la han perdido.

El avance científico, por el que hay gran interés en México, y que se realiza ya con éxito en Estados Unidos y algunos otros países, es una posibilidad para quienes por causa de enfermedades como el cáncer y padecimientos degenerativos, han perdido la voz y la capacidad de deglutir, y quienes incluso ven afectada su respiración.

En entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, a través de un enlace en vivo a través de plataforma digital, el doctor David G. Lott de Mayo Clinic en Estados Unidos, detalló que se ha logrado que pacientes trasplantados con laringe puedan volver a tener voz e incluso se les retire la intubación.

El doctor David G. Lott es especialista en laringe y está realizando ya trasplantes de laringe en los Estados Unidos.

-¿Quiénes pueden ser pacientes candidatos para un trasplante de laringe?

"Los candidatos para un trasplante de laringe serían personas que han perdido esta función. Se conoce a la laringe como la caja de voz, lo que produce la voz, pero también la laringe tiene una función importantísima que es la capacidad de respirar, la capacidad de deglutir alimentos y por su puesto la de producir sonido-voz-. Entonces, es para personas que han perdido este tipo de funciones".

Hay gente, explicó, que con los años está degenerando su capacidad y entonces según las deficiencias es que se pueden volver un candidato para recibir un trasplante de laringe.

-¿Quiénes pueden ser donantes?

-"Actualmente los donantes únicamente pueden ser personas fallecidas. Aún no vemos un beneficio en retirar solamente una parte de la laringe del donante porque habría dos pérdidas, el donante perdería muchas de sus funciones y el receptor no las recuperaría por completo, entonces, hasta este punto la tecnología y la investigación nos permite solamente hacer un trasplante de un donante que haya fallecido a un receptor que tenga esta deficiencia".

Detalló el doctor David G. Lott.

-¿Hay algún límite de edad de personas que puedan recibir un trasplante de laringe? ¿Podrían ser niños o niñas que hayan nacido con alguna deficiencia?

"No hay un límite de edad, puede ser desde gente muy joven hasta adultos mayores. Sin embargo, la recuperación no sólo de un trasplante de laringe sino de cualquier otro tipo, la recuperación para una persona adulta mayor sí podría ser más complicada, entonces tendríamos que poner en la balanza los pros y los contras. Cuando es un candidato joven es ideal porque la recuperación es mucho más sencilla. Hasta el momento no hemos hecho trasplante de laringe en niños".

En ese sentido, explicó que en caso de que un niño requiriera un trasplante de laringe, tendría que recibir una laringe también pequeña, es decir, de un donante que fuera un niño fallecido. Se piensa que al trasplantar una laringe pequeña en un niño pequeño, la laringe crecería con el niño en el desarrollo, pero hasta el momento no se ha practicado el procedimiento en un niño o niña pequeño, "es la teoría pero en la práctica, hasta el momento, no lo podríamos decir a ciencia cierta".

Se desconoce el número de personas que en México podrían requerir un trasplante de laringe; sin embargo, en Estados Unidos, Mayo Clinic se ubica como el tercer lugar con más pacientes, y el primer lugar en haber realizado un trasplante exitoso de laringe a un paciente con cáncer de laringe. Además, "me parece que también se realizó un trasplante en Polonia, con mucho éxito, también en Francia y se han realizado también en Colombia, con éxito".

De ahí que en el caso de pacientes en México tendrían que buscar adecuada canalización para poder llegar a los hospitales en donde ya se realizan estos trasplantes de laringe.

Al respecto, el doctor David G. Lott consideró que en México hay gran interés por avanzar en trasplantes de laringe, "lo he platicado con colegas en México". Sin embargo, hace falta más especialización en laringe y trasplantes, pues si bien hay excelentes otorrinos, falta que haya más especialistas en laringe, así como difusión científica y para la población para que se conozca de esta alternativa.

"Hay pocos lugares en que se realiza este trasplante de forma consistente. En otros países hay mucho interés pero todavía no llegan a ese nivel de recursos, porque se tiene que tener una infraestructura muy específica y un equipo de gente con los conocimientos. Absolutamente si hay más difusión, la gente estaría más consciente, ya que este tipo de pacientes presentan problemáticas que de pronto pueden no verse como algo tan severo, pero realmente lo son, pues hay gente que no solamente pierde la voz, sino que no puede deglutir y únicamente pueden tener sus funciones con un tubo en la garganta (...) Si bien puede no ser una cuestión de muerte, sí es algo que limita mucho a los pacientes".

RECUPERAR LA VOZ, CON EL SONIDO DEL DONANTE

-¿Qué pasa con la persona que ha recibido un trasplante de laringe?, ¿Cómo es su calidad de vida, puede recuperar su voz?

"La gente con un trasplante de laringe puede tener una vida normal. Sin embargo, no hay una garantía de qué nivel pueden alcanzar, pues eso depende de cada paciente. Nuestro paciente a quien nosotros le hicimos un trasplante por haber padecido cáncer de laringe, tiene una voz normal, puede comer y beber, incluso me ha dicho doctor ya me comí una hamburguesa, pero no se ha retirado el tubo, pues hasta ahora lo ha preferido así hasta estar listo para que se le retire; pero en el caso del paciente en Polonia ya se le pudo retirar el tubo en la laringe".

Algo asombroso es, acentuó el doctor David G. Lott, es que la persona trasplantada recupera la voz del donante. Sí, esto es: la laringe donada hace sonar la voz del donante que es la persona fallecida, en la persona viva trasplantada.

El doctor David G. Lott, como cirujano de laringe y quien ha trasplantado ya una laringe, llamó a la población de México, de Estados Unidos y del mundo, a crear más conciencia de la importancia de donación de órganos, ya que pueden salvar vidas o mejorar la calidad de vida de otras personas.

"Algo que me abrió los ojos y me hizo ver que es algo increíble lo que se puede hacer trasplantando órganos, como en este caso la laringe al ser un donante, es que de un suceso trágico como es la muerte, se puede donar los órganos y no solamente darle vida a alguien, sino devolverle la voz. Mucha gente ve raro el pensar en donar porque se les hace raro que los órganos sigan vivos y la persona ya no, pero esta acción de donar permite dar vida y calidad de vida a otras personas".

"Yo estoy totalmente a favor de la donación. Convertirse en un donante es un regalo, estás ayudando al receptor y estás ayudando a tu familia, pues de una situación trágica se da la posibilidad a otra persona de recuperar algo muy valioso como en este caso de la laringe, la voz. Aquí hay una cuestión muy importante, pues aunque la caja de voz no es lo único en que se involucra la laringe, pues tiene que ver con cerebro y pulmones, cuando se hace una donación de laringe, la persona que recibe esa laringe va a tener la voz del donante, esto es muy interesante".

La voz de la persona fallecida, es decir, el donante, resuena en la voz de la persona trasplantada, evidenciando la maravilla de la acción de donar y ayudar a otras personas tras la muerte, enfatizó el doctor David G. Lott.

"Yo le diría a las personas que es un regalo no solamente para la persona que recibe el trasplante, sino para las familias el saber que la voz de su familiar sigue sonando y ayudando a otra persona", destacó el doctor Lott de Mayo Clinic de Estados Unidos, en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.