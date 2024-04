SEDENA informa causas sobre el descarrilamiento del Tren Maya

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, y adjudicó el incidente a una sujeción inadecuada de fijadores.

Lo anterior conforme a una lámina presentada por el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, en la conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la proyección del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, debajo de una imagen del descarrilamiento acontecido el pasado 25 de marzo, se lee "vagón descarrilado".

Y el titular de la SEDENA, manifestó:

"Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema, y se hace de manera manual, personal de garroteros son los que hacen esta operación de estos aparatos, se llaman clamp, son fijadores de lo que es el aparato de vía, entonces, desconectan el aparato, el clamp (...) la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal".

Fue el pasado 25 de marzo, cuando un convoy del "Jaguar Rodante", llegaba a la estación Tixkokob, el cuarto vagón se descarriló, lo que fue descrito por la Sedena como "una interrupción del flujo" en una publicación en su cuenta de X (@TrenMayaMX).

https://x.com/trenmayamx/status/1772382336681644183?s=46

El titular de la SEDENA, aseguró que las compañías Alstom y Asvindi "son los que están analizando y cuantificando los daños".

Por su parte la empresa Tren Maya, ya presentó la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal en Yucatán, y se inició una carpeta de investigación.

El secretario Luis Cresencio Sandoval, mostró confianza de que en la primera quincena de abril, el Ministerio Público pueda llevar a fin ésta investigación.