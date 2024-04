Se te borró la sonrisa; Fofo Márquez, vinculado a proceso por tentativa de feminicidio

Parece ser que el futuro de Fofo Márquez, infame celebridad de internet, no pinta nada bien luego del penoso incidente en el que participó.

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Márquez por el delito de tentativa de feminicidio luego de haber golpeado a una mujer, momento que fue exhibido en redes sociales el 4 de abril.

El joven fue detenido a las pocas horas en Naucalpan, Estado de México, y llevado al penal de Barrientos, donde fue presentado ante autoridades ministeriales.

¿Qué ocurrirá con Fofo Márquez?

Tras la vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, Fofo Márquez seguirá en prisión de manera cautelar debido a la gravedad del hecho.

Según Milenio, en la primera audiencia en donde Márquez estuvo frente a la mujer que agredió, se dio un momento en donde el joven incluso terminó llorando.

La mujer encaró a Fofo Márquez, diciéndole que no entendía la reacción que éste había tenido, pues ella es una persona de más de 52 años y él de poco más de 20; "podría ser tu mamá, no sé qué tanto odio le puedas tener a las mujeres".

Esta frase habría hecho que Márquez no pudiera contener el llanto.

Información de la propia Fiscalía del Edomex advierte que la pena para el delito de feminicidio en grado de tentativa alcanza desde 13 hasta los 46 años de prisión.

La dependencia informó que: "La Fiscalía Edomex aportó elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Rodolfo "N", alias "Fofo", por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa".

"Entre los datos de prueba aportados, el Agente del Ministerio Público acreditó que practicaba boxeo recreativo y que los golpes que propinó a la víctima causaron que cayera en la cinta asfáltica y la puso en riesgo de ser atropellada".

´Mi cabeza tiene precio´

Fofo Márquez reaccionó a la vinculación a proceso en su contra por el delito de tentativa de feminicidio; según El Universal, el joven señaló que llevaba más de tres días aislado y que teme por su seguridad en prisión.

"Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel; si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen", declaró Márquez, quien hace poco ganó un cinturón en un torneo de artes marciales mixtas.

Y es que tras haberse difundido los videos donde Fofo Márquez golpea brutalmente a una mujer por un incidente vial, un mensaje amenazante dirigido a este personaje fue hallado en Tijuana, acompañado de una cabeza humana.

El mensaje, de un supuesto grupo delictivo, indicaba lo que le sucedería a Fofo Márquez o a algún otro miembro de su familia si volvía a verse involucrado en un hecho como el que hoy lo tiene al borde de la cárcel.

El abogado de Márquez reveló que el influencer no había hecho mención a supuestas amenazas dentro del penal de Barrientos hasta este día, que se llevó a cabo su audiencia, aunque el joven permanece en un área distinta que el resto de los presos.