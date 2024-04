Influencer pierde la vista tras mirar eclipse solar; esta es su historia

El eclipse solar 2024 fue un suceso que quedará en la memoria de quienes pudieron verlo en su máximo esplendor, ya que algunas regiones de México, Estados Unidos y Canadá se logró apreciar en su totalidad.

Sin embargo, se hizo viral el caso de una influencer de Estados Unidos que durante el 2019, hizo caso omiso de todas las medidas de seguridad y sufrió serias lesiones en su ojo izquierdo, así contó su historia en redes sociales.

Bridget Kyeremateng, de 29 años y residente de Brooklyn, Estados Unidos, ignoró las precauciones recomendadas y miró directamente al sol sin protección. Solo bastaron 15 segundos de exposición para que su visión se viera comprometida de manera permanente. Su caso es un ejemplo contundente de los riesgos asociados con ignorar las medidas de seguridad durante eventos astronómicos como los eclipses solares.

"Simplemente no me puse las gafas, pensé que no era la gran cosa", es lo que dice en el video que realizó para alertar a los internautas sobre la importancia de las medidas de seguridad.

Kyeremateng, relató cómo al día siguiente despertó y quiso leer algo en su teléfono y solo lograba ver cada dos palabras con su ojo izquierdo, fue así como detectó que tenía un punto ciego de ese lado.

El daño que tuvo en la córnea provocó que le detectaran distorsiones en el ojo, la joven también mencionó que por ahora tiene una visión lenta 20/20 por ver un eclipse en el 2017 sin lentes especiales... "no sean como yo".

Añadió al final de su video.

Mirar un eclipse solar sin protección puede dañar gravemente la visión. La retina, en particular la mácula, sufre daños debido a la radiación solar intensa, incluidos los rayos ultravioleta e infrarrojos. Esta lesión, conocida como retinopatía solar, ocurre porque las células fotorreceptoras se queman directamente. Es crucial usar protección adecuada para evitar este riesgo durante un eclipse solar.