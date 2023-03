Es propaganda; responde AMLO a EU sobre combatir al narco con militares

Sobre la iniciativa que se promueve en el Congreso estadounidense para permitir el uso del Ejército estadounidense para combatir a los cárteles de la droga, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es más que nada "propaganda" y recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos dio un informe de terrorismo el día 27 de febrero de 2021, donde dio a conocer que en México no hay ninguna vinculación con grupos terroristas y la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos.

"No es aceptable que nos certifiquen, de que digan hay o no terrorismo en el país si hay o no terrorismo, esa es una manía de creerse el gobierno del mundo".

López Obrador aseguró que se tiene que rechazar estas pretensiones de intervencionismo, pues recordó que México es un país independiente y soberano.

"Es peor que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, ósea invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas, desde luego es pura propaganda, hay que estar rechazando todas esas pretensiones".

El jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que el exfiscal de EU, William Barr, y el expresidente Felipe Calderón tienen otra visión para combatir al crimen y si les preocupa el fentanilo, mencionó que hay que atender a los jóvenes y las causas en México y EU.

Reiteró que en el caso del hijo del "Chapo", Ovidio Guzmán ordenó dejarlo en libertad cuando fue detenido por primera vez en Culiacán, Sinaloa, porque iban a haber como 200 muertos, "nosotros no vamos a aportar por masacres, por guerras, esa es una mentalidad de halcones".

Obrador manifestó que debe haber campañas informativas para dar a conocer el daño que producen las drogas y atender las causas.

Finalmente informó que el día jueves 9 de marzo, su conferencia mañanera será, donde era el "búnker", del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos.