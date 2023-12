Reprueba AMLO cobertura de hechos violentos el fin de semana; ´no pasó a mayores´

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó los hechos de violencia registrados en Villahermosa, Tabasco, y la cifra de homicidios que se presentaron en México el fin de semana pasado, es decir, durante las celebraciones navideñas, al minimizar ambos casos.

Reprobar la manera en la que los medios de comunicación difundieron la información.

En su conferencia mañanera de este 26 de diciembre, el titular del Ejecutivo federal dijo que "afortunadamente" los bloqueos, disturbios y quema de vehículos en Villahermosa, ocurridos entre el viernes 22 y el sábado 23 de diciembre "no pasaron a mayores".

Esto a pesar de que se reportaron dos personas fallecidas.

"Que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, así, violencia. Lo de Villahermosa, no, no, se enteraron hasta en el Vaticano, fue la nota; afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todo".

El presidente López Obrador destacó que durante la reunión del gabinete de Seguridad de esta mañana se revisaron las cifras de homicidios diarios en el país durante los últimos cuatro días.

Indicó que, conforme a la información, el 21 de diciembre se registraron 59 homicidios; el día 22, 64; el 23, fueron 58; en Nochebuena 65 y en Navidad, 61, las cuales afirmó que "están por debajo de la media".

"Hoy revisamos lo de seguridad de cuatro días y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios, o sea que la gente está en su fiesta de Navidad, qué bueno, yo aquí me asomé ayer, el Zócalo estaba lleno y todos los días antes del 24 no se podía caminar en el centro.

"Del 21 al 25, en homicidios en todo el país, en estos cinco días hubo siete estados sin un homicidio, pero escuchan la radio, es otro país, 59, 64, 58, 65 y 61; el 24, 65″, puntualizó.

¿Qué pasó en Villahermosa?

La noche del viernes 22 y el sábado 23 de diciembre habitantes de Villahermosa reportaron la quema de vehículos, daños a negocios, bloqueos en vialidades principales y otros disturbios, incluso dentro de penales, lo que dejó un saldo de dos personas fallecidas.

Un tiroteo ocurrió dentro del fraccionamiento Campestre, el cual generó especulaciones sobre que el ataque fue en contra del titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena; sin embargo, las autoridades descartaron que esta fuera la razón.

Al corte de las 10:00 horas del sábado, las autoridades restablecieron la seguridad en su totalidad; sin embargo, esa misma tarde volvió el terror a la entidad, luego de que comerciantes de un mercado tuvieron que cerrar sus puestos para resguardarse de una presunta balacera.