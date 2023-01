¡Va por candidatura! Renuncia Ricardo Mejía Berdeja a subsecretaría de Seguridad

El subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, renunció este viernes a su cargo. Fue a través de las redes sociales que el ahora exsecretario de Seguridad compartió su renuncia.

Mejía Berdeja agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria Rosa Icela Rodríguez por la oportunidad durante su permanencia como subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de AMLO.

Hace unos momentos presente mi renuncia al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del @GobiernoMX, agradeciendo al líder Presidente @lopezobrador_ la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza. ¡Viva la #4T y Andrés Manuel López Obrador! — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) January 13, 2023

Este jueves 12 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que Ricardo Mejía Berdeja estaría buscando ser candidato a la gubernatura de Coahuila, por lo que dejaría el cargo.

"No he hablado con él (Ricardo Mejía) pero me enteré que aspira a ser candidato de Coahuila, no sé por qué partido, eso es lo que tengo como información.

"Como cualquier ciudadano está en su derecho, desde luego si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros, ya no va a desempeñarse como subsecretario, si va a ser así vamos a nombrar a otro subsecretario", expresó el presidente.

Hace poco el dirigente de Morena, Mario Delgado, había presentado al senador Armando Guadiana como precandidato único a la gubernatura de Coahuila. Supuestamente el Presidente había convencido en ese momento a Mejía Verdeja de permanecer en su puesto.