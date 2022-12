AMLO no intervendrá en candidatura de Coahuila; "no me meto en esos asuntos", dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró no inmiscuirse en los asuntos internos de su partido Morena, por la inconformidad del subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, por la designación como virtual candidato para la gubernatura de Coahuila al senador Armando Guadiana, al señalar que va a la delantera en las encuestas.

"No me meto en estos asuntos que está habiendo Morena que es mi partido, pero yo estoy con licencia, ocupado de cumplir mi responsabilidad como Presidente de México, sin embargo estoy enterado, conozco que para elegir candidatos se va a llevar a cabo encuestas".

Cuando fui dirigente en Morena procuré que se estableciera en los estatutos de selección de candidatos por encuesta, si se hace bien la encuesta la gente se expresa libremente lo que siente, su punto de vista, señala el jefe del Ejecutivo Federal.

"Cuando son elecciones, ya sea en convenciones inclusive con casillas hay muchos riesgos de fraude de que se compren delegados, o que se acarree gente y se compren votos, todo esto que desgraciadamente es parte de la subcultura política de nuestro país, toda esta herencia antidemocrática que viene de lejos".

Asimismo, puntualizó que no aceptan las reglas básicas de la democracia, el ciudadano, el pueblo es quién decide, que todos somos iguales y el voto de un campesino vale igual que de un potentado.

"Tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo de estos, incorruptibles, gente honesta, pero se hacen acompañar por dos o tres encuestas y por lo general coinciden, la que hace Morena y las espejo que se hacen con otras empresas, así ha resuelto Morena pues todas sus candidaturas a gobiernos estatales, todas y no le ha ido mal a Morena".

López Obrador manifestó qué cada quien asuma su responsabilidad "no me voy a atrever a llamar, puedo opinar [...], últimamente me ha gustado que en el caso de las expresiones que se están escuchando sobre los distintos precandidatos o prospectos a la presidencia de la república".