Según Profeco, este es el concentrado de horchata con menos azúcar

¿Con antojo de una deliciosa horchata? Con este clima tan cambiante, pero bochornoso, esta bebida es una de las preferidas de los mexicanos para quitarse la sed.

Ya sea de coco o de arroz, con pura agua o con un toque de leche, este preparado que ya es una tradición en nuestro país está prácticamente en el menú de cualquier restaurante que se diga de comida mexicana.

Y si bien muchos prefieren prepararla de forma más natural, con la rapidez de la vida moderna hay quienes optan por una salida rápida y compran los concentrados para quitarse el antojo al llegar a casa.

Sin embargo, ¿has revisado la cantidad de azúcar que tienen la mayoría de estos productos? Te contamos.

Horchatas con menos azúcar en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la revista del consumidor de agosto, compartió un extenso estudio sobre los diferentes concentrados de horchata que se venden en el país.

La dependencia explica que los concentrados son "productos para preparar bebidas saborizadas no alcohólicas elaboradas a partir de derivados vegetales o fruta, saborizantes y agua".

Y sí, algunos de estos contienen azúcar para darle "consistencia y sabor" a nuestra bebida. Pero algunos traen mayor presencia de endulzantes que otros.

La Profeco, en su estudio de calidad, incluyó a siete marcas de concentrados para hacer horchata, seis de ellos con azúcar y uno libre del endulzante, todas producidas en México, las cuales fueron:

Delicia / 700 mililitros

Delsol / dos litros

F-Díaz / un litro

Fruti Wandys / 700 mililitros

Princesa / 700 mililitros

Tucán Concentrados / 500 mililitros

F-Díaz (sin azúcar) / un litro

La mayoría de estos productos son imprecisos en la descripción que incluyen en la etiqueta, así como afirmar que tienen fruta natural, a pesar de no ser cierto. Y aunque muchos sabemos cómo utilizarlos, es indispensable que en su etiqueta incluyan el modo de preparación, lo que varias marcas omiten.

Aunque si lo que buscas es un concentrado que no tenga azúcar, el de la marca F-Díaz sin azúcar no contiene ningún endulzante en su composición, así que es una buena opción si eres de los que no consumen mucho dulce en su dieta.

Te recomendamos que leas con cuidado las etiquetas de estos y otros productos, a fin de encontrar el que mejor se adapte a tus gustos y necesidades alimenticias.