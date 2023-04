Problema del fentanilo se resolverá con la cooperación de EU, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el problema del fentanilo se va a resolver en cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, que lamentablemente es un problema que afecta a los jóvenes.

López Obrador confía en que los jóvenes "puedan ser felices sin recurrir a las drogas [...] que tengan apapacho, amor familiar", y rechaza las medidas coercitivas.

"Cuando dije ´abrazos, no balazos´ me consideraron un marciano; está demostrado que las estrategias que usan nada más la fuerza, no funcionan", e insiste que se deben atender las causas, al señalar el gobierno del expresidente Felipe Calderón por "la guerra contra el narcotráfico".

Aseveró que su administración está atendiendo a los jóvenes, cómo nunca, y nuevamente arremete contra los gobiernos neoliberales no hacían nada por esta población.

Aseguró que van a detener el consumo de drogas, para que no "tengamos hacia adelante un problema", y el jefe del Ejecutivo Federal refiere que cuando hay consumo de drogas, hay más homicidios, más violencia.

Lamenta el asesinato de 7 personas en un balneario de Guanajuato, pero lo atribuye con el consumo de drogas y a la lucha entre bandas "por ese mercado".

Por costumbres y tradiciones, el consumo de drogas en el país no está extendido, asegura el mandatario federal que en la Mixteca "no hay consumo de nada".

Nuevamente plantea que en EU, deben mantener a los hijos "dos, tres años más en sus casas" para que no salgan tan jóvenes y a los padres se les dé una "recompensa".

/ct