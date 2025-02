Podría extenderse acuerdo para mantener precios de la gasolina en México: Sener

El acuerdo "voluntario" que se firmó este 27 de febrero con los empresarios gasolineros para mantener durante seis meses en 24 pesos el litro del combustible tipo Magna podrá extenderse en número de empresas que participan y en su vigencia, aseguró Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía.

"Es muy importante recalcar algo que hay enfatizado la presidencia la presidenta, porque esa fue su instrucción que fuera un acuerdo voluntario, un acuerdo compartido de la necesidad y del apoyo a la gente no se trata, no se trata de un control de precios, no se trata de establecer de manera Coercitiva un control de precios, es una decisión colectiva entre el gobierno y el sector empresarial,", enfatizó la funcionaria.

El acuerdo tiene una vigencia de seis meses, pero durante este tiempo, se monitorearán los resultados y se evaluará su impacto en la economía familiar y en el sector empresarial. El objetivo es firmar un nuevo acuerdo basado en los resultados obtenidos y en las condiciones del mercado.

Señaló que los acuerdos logrados con las empresas gasolineras que se unieron voluntariamente a la solicitud el gobierno de mantener en ese precio la gasolina, permitirá desarrollar estrategias de mercado para ampliar el acuerdo a largo plazo, y beneficiará la economía familiar, con un impacto positivo en el bolsillo de los mexicanos, porque la gasolina es el de mayor incidencia en la inflación, en el costo de la vida del país. En seis meses se va a evaluar y posteriormente se espera que se vuelva a firmar.

"Esto es un gran logro del diálogo ,del compromiso compartido; el objetivo del acuerdo que se firmó ayer es proteger la economía familiar, proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, al establecer que mediante el esfuerzo compartido y voluntario de todos el precio de la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro.", apuntó.

Dijo que este acuerdo es muy relevante porque el precio de la gasolina impacta directamente en los costos del transporte, en el precio de los alimentos en los costos de las industrias de los bienes y servicios, en fin, que afecta directamente en el bolsillo de todas y todos los mexicanos.

"Para dimensionar un poco, la gasolina es el tercer bien, que más influencia tiene y más incidencia tiene en la formación de precios del consumidor, esto qué significa que es uno de los bienes prioritarios y que impactan en la inflación, y es decir en el costo de la vida de todas y todos nosotros", subrayó la secretaria de economía.

Agregó que se buscó a todas las empresas del sector, desde los grandes importadores, los comercializadores y hasta los dueños de las estaciones de combustibles de venta final, para entablar diálogos con ellos que permitan llegar un precio justo con una ganancia equilibrada y que no afectará a las familias mexicanas y se hicieron muchísimas mesas de trabajo.

En esas mesas de trabajo, se abordaron temas como los controles volumétricos, el almacenamiento, la simplificación regulatoria, costos de operación y seguridad.

Por parte del gobierno, específicamente de Pemex, se acordó facilitar la distribución de última milla, mantener un precio único para las terminales de almacenamiento de distribución con el fin de garantizar a sus franquiciatarios a sus clientes que obtengan ganancias razonables y que se pueda mantener este compromiso de los 24 pesos.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda también se compromete a vigilar y continuar aplicando estímulos para amortizar las puntuaciones de factores externos; la Profeco mantendrá el monitoreo que hace semana con semana para determinar cualquier abuso en contra de los consumidores, entre otras acciones.

"Vamos a mantener estas mesas de trabajo, donde vamos a abordar y vamos a lograr acuerdos sobre todo en temas que les preocupa mucho a la industria como la reducción de trámites, eso lo vamos a trabajar, incluso con la agencia digital para poder llegar a reducir estos costos, y estos trámites que puedan parecer en algunos momentos absurdos y bueno pues como gobierno estamos convencidos que esta es la ruta correcta para garantizar por un lado el bienestar de las familias y por otro lado tener acuerdos con la industria", puntualizó la secretaria de Energía.

Adelantó que aunque la mayoría de las empresas ya se sumaron al acuerdo, se espera integrar a las restantes durante esta semana, para poder apoyar a todo el pueblo de México.

Recalcó que el acuerdo no solo busca estabilizar los precios a corto plazo, sino también sentar las bases para una colaboración permanente entre el gobierno y el sector empresarial. La idea es crear un modelo sostenible que beneficie a todos: las familias mexicanas, las empresas y la economía nacional.