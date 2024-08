Paro de labores del Poder Judicial es ilegal, advierte AMLO

Éste martes 20 de agosto, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López manifestó que respeta la huelga del Poder Judicial, aunque la califica de ilegal.

Mencionó que no le corresponde a él ver ese caso, pero que si así fuera, se respeta el derecho a la huelga y señaló:

"Es completamente injusto el que se quiera sostener un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz, un sistema judicial caracterizado por la corrupción, y que lo que se está planteando es renovarlo para que se imparta justicia a todos los mexicanos, que no haya ningún órgano de gobierno faccioso, sino que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, del campo y de la ciudad".

El mandatario agregó que el paro en Poder Judicial contribuirá a que los jueces no dejen libres a delincuentes.

El titular del Ejecutivo federal, reiteró que hay que sacar lo bueno del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, pues de esta manera no liberarán a delincuentes del crimen organizado ni de la mafia de cuello blanco.

Sin embargo lamentará, que no se dé curso a un expediente guardado que contempla 25 mil millones de pesos:

"Hasta nos va a ayudar de que no están los jueces, ministros, en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado. Como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco. (...) Por lo demás no va a suceder nada, no pasa nada".

El presidente López Obrador, dijo que él no controlará las elecciones de jueces y magistrados, pues ya no estará en el poder, que quién lo controlará será el pueblo en las urnas, el próximo 2025.