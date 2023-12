Papá de Debanhi Escobar buscará candidatura en Nuevo León

El caso de la joven Debanhi Escobar ocupó los encabezados de todos los medios del país en abril de 2022, cuando fue vista por última vez esperando un taxi y posteriormente se halló su cuerpo dentro de una cisterna en un motel.

Desde entonces, su padre, Mario Escobar, no ha parado en la búsqueda de saber qué fue lo que realmente pasó con su hija, pues ni las indagatorias realizadas por la FGR ni la investigación de la Fiscalía de Nuevo León han sabido explicar qué ocurrió l a noche del 8 de abril del 2022.

Hoy, el papá de Debanhi Escobar dio un anuncio que poco tiene que ver con el caso de su hija y es más relativo con el ambiente político que envuelve al país.

Papá de Debanhi se mete en la política

Este 8 de diciembre, Mario Escobar acudió a las instalaciones de Movimiento Ciudadano en Nuevo León para registrarse como precandidato a una diputación federal, aunque no especificó para qué distrito.

"Estamos buscando un frente en el que podamos coadyuvar, ayudar a prevenir situaciones como las que nos sucedieron a nosotros, ayudar a esclarecer los casos que hasta ahorita no cuentan con una atención adecuada", dijo en entrevista para medios locales.

Sobre las supuestas diferencias con el gobernador Samuel García, quien es militante de Movimiento Ciudadano, y los pendientes en el caso de Debanhi, afirmó que tiene una buena relación con el político, descartando ´tener algo´ en contra del gobierno estatal.

"Venimos a platicar con la gente del partido que, de alguna manera siempre lo he dicho, lo he comentado, que cuando tengo que señalar a alguien lo he señalado", sostuvo Mario Escobar, acompañado de su esposa.

Reiteró que no es militante de MC aunque ha sentido afinidad con el partido; su decisión de participar, dijo, se debe a al apoyo de muchas personas que lo han seguido desde que ocurrió el crimen en contra de Debanhi.

Sobre el caso de su hija, afirmó que las investigaciones avanzan, aunque siguen esperando que los hechos se esclarezcan de una vez por todas y caigan los posibles responsables.

Busca Mario Escobar, papá de Debanhi ser diputado federal



Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, busca contender por una diputación local o federal, llegó a la cede naranja y platicó de sus aspiraciones políticashttps://t.co/aXyyWT49zo



?? Rosy Sandoval#marioescobar... pic.twitter.com/RfWv4lMLSH — POSTAmx (@postamx) December 8, 2023