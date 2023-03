Miguel Ángel Osorio Chong es destituido como coordinación del PRI en el Senado

Tras realizarse el cónclave en el Senado de la República donde buscaban la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) esta cesantía quedó confirmada durante este miércoles.

Durante una larga sesión donde acudieron diferentes senadores del PRI, se realizó la reunión extraordinaria donde analizaron y votaron por la remoción como coordinación del grupo parlamentario dentro del Senado, por lo que Osorio Chong anunció que dejaba el cargo.

Esta asamblea inició durante la tarde de este miércoles, donde acudieron 13 senadores de la fracción del PRI, esto en una reunión general extraordinaria que fue a puerta cerrada en la sala de juntas.

Cabe mencionar que, tras la convocatoria a la sesión de los 13 senadores del PRI, fueron 7 los que indicaron que esta asamblea era con la finalidad que el Partido Revolucionario Institucional tuviera una reorganización dentro de la bancada, donde solicitaban la remoción como coordinador a Miguel Ángel Osorio Chong, quien sería relevado presuntamente por Manuel Añorve.

De acuerdo con los estatutos de la sesión extraordinaria, los legisladores indicaron que buscan que dentro del PRI haya una mejor coordinación, que se note la relación exitosa entre la dirigencia y el grupo parlamentario que había sido confrontado y dividido durante los últimos meses.

Indicaron que esta destitución se da por las diferencias que se habían presuntamente mantenido entre Miguel Ángel Osorio Chong en su cargo como coordinación del grupo parlamentario y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

En un mensaje que dirigió desde la tribuna indicó a los senadores que "me llamaron a esta asamblea general ayer por la noche y vine para hacer lo que siempre hago: dar la cara. Me presenté para decirles que era ilegal. (...) ¿Aferrarme a un espacio en el que hay un dirigente herido, que quiere revancha y lastimar a sus adversarios? No voy a permitir entrar a ese proceso"

Asimismo, indicó que les había solicitado que la petición sobre su destitución la hicieran llegar por escrito, sin embargo, obtuvo la negativa del senador Manuel Añorve, además señaló "Antes de irme les dije, con el respeto debido, que qué pena me daba que se prestaran a las artimañas de Alejandro Moreno. (...) Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones", asistió.

Miguel Ángel Osorio Chong agradeció desde el Senado de la República el tiempo en que fungió como coordinador, donde aseguró que siempre se avocó a la cohesión y provocó que hubiera unidad dentro del partido.

Así como acusó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno "Alito" de únicamente buscar favorecerse con el puesto de dirigente y que él ha provocado un severo daño dentro del Partido Revolucionario Institucional.

Finalmente indicó que continuará con las impugnaciones, así como señaló que aún es digno de pertenecer al PRI, por lo que aseguró que seguirá la lucha por la salida de Alejandro Moreno como presidente del PRI.

/lmr