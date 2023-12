Nuevo Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum, Quintana Roo, detonará economía y crecimiento: David Ortiz Mena

El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, en entrevista exclusiva para el Corporativo Imagen del Golfo, afirmo que el nuevo Aeropuerto de Tulum significa una magnífica oportunidad de desarrollo y crecimiento.

"Bueno, desde luego habrá de tener una mayor afluencia turística para este importante destino, tenemos ya confirmadas varias frecuencias de vuelo tanto nacionales como internacionales, en su mayoría empiezan a finales de marzo, y me parece que el nuevo aeropuerto trae consigo mucho interés, las distintas rutas anunciadas, son un atractivo para futuros viajeros a la región; he recibido muchas llamadas de visitantes no sólo a Tulum, incluso a la Riviera Maya que les causa curiosidad este nuevo Aeropuerto".

El empresario destacó que este nuevo proyecto tiene la pista más larga de todo Quintana Roo, ya que son más de 3.7 kilómetros, lo que permitirá la llegada y salida de aeronaves que faciliten traer equipos grandes, también tiene un gran potencial en torno a la aviación privada.

"Sabemos que el Aeropuerto de Tulum es muy limitado en los servicios que propone, no tiene hangares en ese sentido también hay un potencial trascendente por realizarse aquí, en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Destino con amplia oferta

Respecto a cómo contribuirá el nuevo aeropuerto para la consolidación del destino de Tulum, el empresario mencionó que la región tiene ya un número importante de habitaciones.

La infraestructura hotelera se traduce en 11 mil habitaciones de hotel, un número superior es en departamentos de renta vacacional.

"Tuvimos la semana pasada la apertura de otro hotel de más de 300 cuartos, es un destino que ha crecido mucho que tiene algunos pendientes en temas de sustentabilidad, y sobre todo desarrollo a mediano y largo plazo.

"La nueva terminal aérea seguramente habrá de detonar éste crecimiento, en ese sentido en lo que debemos trabajar ahora es en que tengamos toda la infraestructura necesaria para que este Aeropuerto realmente sea benéfico para el desarrollo de Tulum, a qué me refiero, hay que mejorar las vialidades, vemos como desde parte de la zona hotelera de la carretera federal, la cercanía a la terminal aérea es relativa porque para llegar a ésta todavía es necesario atravesar el centro de Tulum, la avenida principal y eso conlleva algo de tráfico, por lo que habremos de trabajar en un proyecto integral de movilidad, es muy importante para el destino y para el futuro éxito del nuevo aeropuerto".

A la pregunta sobre que Tulum es ya una joya del caribe mexicano, cuántos hoteles brindan sus servicios, David Ortiz Mena, reitera que al momento tienen instalaciones que ofrecen más de 10 mil habitaciones, que representan cerca de cien hoteles.

"Lo que nos distingue es que ofrecemos alojamiento de distinta modalidad, desde hoteles boutique, pasando por los de tipo europeo que ofrecen todo incluido, tipo millord, recientemente abrió sus puertas uno de éstos, con una propuesta interesante porque no tiene playa, con esto se refrenda como Tulum ahora es un destino más allá de sol y playa, sino un destino que ofrece cultura, tenemos una de las zonas arqueológicas más visitadas del país, una cultura maya viva, por supuesto gastronomía y una sensación de un destino mucho más auténtico, diferente al que tienen otros sitios del caribe mexicano, que gusta mucho y sigue destacando a Tulum, como destino internacional muy solicitado".

Crecerá turismo internacional

El empresario entusiasmado, prosiguió "recordemos que los aeropuertos del caribe mexicano, reciben más de 570 operaciones de vuelo diarias.

Tulum, al igual que el resto de destinos de la región, aloja a visitantes de todas partes del mundo, provenientes de Estados Unidos, en particular de la costa Este.

El aeropuerto traerá una ruta interesante nacional de Tijuana, por el Cross Border Xpress (Cruza la Frontera Rápidamente), seguramente habrá de traer turismo del estado de California, lo cual es una ruta que ha tenido poca conectividad hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, agregó el entrevistado.

"Desde luego contamos con turismo europeo, turismo nacional incluso, como mencioné previamente, hay un número importante de habitaciones hoteleras disponibles, casi el 58 por ciento es del esquema todo incluido, y recibimos cantidad de visitantes de Alemania, Gran Bretaña, de Europa en general, por supuesto, Tulum tiene un componente trascendente de visitantes nacionales, y de turismo canadiense y americano, de tal forma tenemos una gran diversidad en la oferta turística y con ello prácticamente atraemos gente de todo el mundo", añadió.

El dirigente empresarial manifestó que históricamente Tulum presenta una ocupación promedio anual superior a la que reporta la Riviera Maya, o a otros destinos comparativos, con ocupación promedio anual del 84 por ciento de casi 11 mil habitaciones.

La zona arqueológica de Tulum es la tercera más visitada del país, sólo ésta recibe más de 3 millones de visitantes en un año, según las cifras oficiales.

"Este crecimiento nos pone a prueba, debemos de reforzar esfuerzos para tener toda la infraestructura necesaria, acrecentar el número de visitantes y conservar a los lugareños que se tienen".

Reforzar transporte terrestre

A pregunta respecto a si se cuenta con el transporte terrestre necesario para la nueva terminal aérea, reconoció que el siguiente reto es reforzar la conectividad con la terminal aérea.

"Tulum tiene problemas serios de conectividad, de movilidad del aeropuerto hacia la zona costera hacia el pueblo, seguramente esto será un reto en inicio, habremos de ver cómo se desarrolla el asunto para que sea fluido el tráfico de los visitantes a la terminal aérea".

Otro de los puntos que se debe reforzar, añadió, es la falta de vivienda y es algo en lo que se trabaja con el sector inmobiliario.

Integrar a los pueblos mayas

Ortiz Mena reiteró que Tulum tiene por lo menos ocho poblaciones mayas, que no han sido tocadas por el turismo, los lugareños tampoco han tenido éxito en vender lo que siembran, los productos que elaboran.

Es decir, no están integradas al eslabón turístico, y difícilmente reciben un beneficio económico que derive de ésta actividad.

"Hay que desarrollar los productos y servicios turísticos que permitan que estas comunidades se integren, y obtengan un beneficio económico proveniente de ésta actividad, sin perder las esencias que les caracteriza, algunas de estas comunidades preservan la lengua maya, sus tradiciones y bueno, debemos encontrar un balance entre conservar las tradiciones y poder tener un mayor beneficio para el desarrollo comunitario en éstas zonas, que por cierto están muy alejadas de la cabecera municipal, no están bien conectadas, algunas de ellas se ubican a hora y media de la cabecera de Tulum".

Este afirma es otro reto, ver como este número de visitantes derivados de los nuevos vuelos, generan novedades no sólo en atractivos turísticos, sino en modelos cómo resulta el turismo: sustentable, ecológico, el municipio da para mucho más que sólo mar y playa, hay turismo de: bienestar, aventura, buceo, gastronómico, este es el modelo de turismo que habremos de buscar.

Diversificar el turismo

Reiteró que el municipio tiene una concentración de cenotes muy importante, quienes buscan el buceo es un atractivo sumamente importante que no se encuentra en todos los destinos de sol y playa.

Asimismo, se cuenta con actividades que atraen a los viajeros como resulta el yoga, el turismo del bienestar, y es el modelo al que debemos apostar, y no irnos por un esquema como el turismo de fiestas "que finalmente conlleva a una degradación para los destinos, mucho bagaje por decirlo así, tiene consecuencias que en Tulum se han visto, y lo propio es apostar a un turismo sustentable que sea bondadoso con las comunidades locales".

El empresario detalló que hay que proteger a las especies propias de la región: "La bahía de Akumal, por ejemplo, es parte del noveno municipio de Tulum, desde 2016 fue designada zona federal de protección ambiental, así como área de refugio para la protección de especies marinas, tal es el caso del refugio tortuguero con que se cuenta, y un parque nacional, es claro que en Tulum se busca mucho más vivir en una sana convivencia con la naturaleza, a una depredación o explotación comercial masiva que en el transcurso del tiempo acaba con todas las especies naturales y con el turismo.

Finalmente, David Ortiz Mena invitó a los viajeros a elegir siempre a Tulum como una extraordinaria opción para vacacionar, ya que como destino es sumamente diverso, con hoteles todo incluido, hoteles boutique que realmente han puesto un estilo a nivel mundial y el nuevo aeropuerto seguramente refresca la imagen de Tulum con tecnología de primera generación, que seguramente habrá de dar una experiencia de viaje placentera a los visitantes.