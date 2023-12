Clima en México: ¿hay riesgo de un ciclón tropical fuera de temporada?

Ayer, oficialmente se dio por terminada la temporada de ciclones y huracanes 2023, la cual abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Pero, ¿esto significa que ya no habrá otro ciclón tropical? Aquí te decimos.

Si creías que ya no había riesgo de más huracanes, lamentamos decirte que no es así. Y es que, aunque de junio a noviembre se dan las condiciones idóneas para la formación de estos fenómenos, no son exclusivos de la temporada ciclónica.

De acuerdo con los registros meteorológicos, ya ha habido ciclones que se han formado fuera de temporada, por lo que, aunque hasta el momento no se ha encontrado otro posible meteoro, no se descarta que durante diciembre o enero pueda formarse alguno.

Los ciclones tropicales fuera de temporada

La principal época del año para el desarrollo de ciclones tropicales es durante el verano y el otoño, debido a que todos los ingredientes necesarios para su formación se vuelven más favorables durante esa temporada.

Entre esos factores está la temperatura de las aguas oceánicas, que se vuelve más cálida, así como una atmósfera tropical que puede desencadenar fácilmente la convección, una baja cizalla vertical en la troposfera y una cantidad sustancial de giro a gran escala disponible.

Sin embargo, desde 1950 hasta la fecha, durante el invierno –en el mes de diciembre– se han formado 10 ciclones entre tropicales y subtropicales. El último de ellos, registrado en enero de 2016, fue el huracán Alex, el cual alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 140 kilómetros por hora.

Antes, en 2005, también se registró el huracán Épsilon, que alcanzó vientos con rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Este no llegó solo, pues poco después, el 29 de diciembre, se desarrolló una tormenta tropical que permaneció hasta enero de 2006.