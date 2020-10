'No opino nada de eso': AMLO sobre dirigencia nacional de Morena

"No, no, no opino de eso para no meternos en la cosa partidista, solamente cuando hay una cosa grave; pero esto es algo, vamos a decir, algo muy común en los partidos. Ya que se pongan de acuerdo", así respondió a Imagen del Golfo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo acontecido el fin de semana en el proceso de renovación de la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Para el jefe del Ejecutivo Federal la transformación de México la están haciendo los ciudadanos, más allá de las aportaciones de un partido, en clara alusión al Movimiento de Regeneración Nacional.

"(Morena) es un movimiento amplio, plural, incluyente, es una transformación de todo un pueblo que ha decidido llevar a cabo una transformación, que ha decidido desterrar la corrupción del país para que haya justicia, para que no haya clasismo, para que no haya racismo, para conseguir entre todos, una sociedad mejor", subrayó desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Aunque el Mandatario pidió no confundirse pues "una cosa es Morena y otra cosa es el Gobierno Federal".

"Partido, como su nombre lo indica, es una parte, partido; gobierno es todo, tenemos que representar a todo el pueblo", acotó.

López Obrador afirmó que no se inmiscuirá en asuntos partidistas, porque son asuntos que no le corresponden y además "porque tiene algunos asuntos que atender".

El pasado 10 de octubre el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el empate técnico entre Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo para la renovación de la dirigencia nacional del partido, lo que generó una guerra de acusaciones y declaraciones entre ambos militantes.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo se proclamó como el legítimo ganador, por lo que convocó a la militancia para que, hoy lunes 12 de octubre, acudan a las 12:00 horas a la sede del partido, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, para rendir protesta como dirigente nacional de Morena.