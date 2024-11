No habrá subordinación a Estados Unidos: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México señaló que no habrá "subordinación" en la relación de México con Estados Unidos, habrá coordinación y diálogo de alto nivel, al referirse a las declaraciones "disparatadas" del Embajador del vecino país, ken Salazar .

El embajador de Washington en el país, Ken Salazar, afirmó que "no funcionó" la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"México es un país libre, independiente y soberano. Nos coordinamos. Con el presidente (Joe) Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el ´diálogo bicentenario´, en distintos temas, tráfico de drogas, de armas, porque es de un lado y del otro", contestó Sheinbaum en su conferencia mañanera a las declaraciones de Salazar difundidas en los medios .

Cuestionó las inusuales y variadas acusaciones que hace Salazar, quien tiene "diferencias entre lo que dice un día y lo que dice al otro".

Ayer 13 de noviembre, Salazar aseveró que López Obrador "no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos" en materia de seguridad y "cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares".

Sin embargo, la mandataria exhibió un video fechado el 24 de abril pasado en el que el embajador de Estados Unidos en México celebró la cooperación binacional de seguridad que ha permitido la captura de capos como Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán.

"Tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede declarar primero una cosa y luego declarar otra", aseguró la mandataria.

La Cancillería envió una nota diplomática a Washington por los dichos de Salazar, quien criticó al Gobierno por "negar la realidad" de la ola de violencia y lamentó que "no funcionó" la estrategia de "abrazos, no balazos" del expresidente López Obrador.

"Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país, además somos socios comerciales, pero no subordinación, eso no. México es un país libre, independiente y soberano, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación", enfatizó la presidenta.