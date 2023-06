No descarta AMLO reunión con consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay posibilidad de reunión con consejeros del INE.

"Los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad. Que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, libres, que no haya fraude electoral, que iniciemos una etapa nueva, no de los INEs que sirvieron para legitimar fraudes electorales, no el INE que permitió en 2012 el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial".

Lo anterior dijo, quedó demostrado con las declaraciones del exdirector de Pemex que recibió dinero para la campaña presidencial, no este INE anterior de Lorenzo Córdova, que tenía sueldos elevadísimos, sueldos de 300, 400 mil mensuales.

Y López Obrador argumentó, "me gustó mucho la decisión de la presidenta del INE que decidió bajarse el sueldo, porque no lo hicieron antes".

Sí hay esa posibilidad (de reunión). De lo otro, te pongo un ejemplo, ha aumentado el salario, antes pegaba muchísimo la inflación, los aumentos al salario ni siquiera se daban en proporción de la inflación.

El aumento al salario era menor a la inflación, por eso durante todo el periodo neoliberal el salario mínimo perdió 70% el poder de compra, y te lo puedo poner más claro, un salario mínimo en los 80 alcanzaba para 50 kilos de tortilla, bueno, cuando llegamos, en 2018, alcanzaba para 6.5 kilos.

/ct