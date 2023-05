Niega candidato del PVEM en Coahuila declinar a favor de Morena

Aunque hace unas horas en conferencia de prensa la dirigencia nacional del Partido Verde anunció que declinarían a favor de Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez Rivera, quien era el abanderado, negó esas afirmaciones.

En un video compartido en redes sociales, Pérez Rivera rechazó haber aceptado respaldar a Guadiana, de quien -dijo- "solo persigue su interés personal y está muy alejado de la ideología del Verde, de Morena y de UDC (partido local aliado con el PVEM)".

Lamentó que un grupo de personas "totalmente ajenas a Coahuila" y que además no conocen el panorama del estado busquen decidir "lo que tenemos que hacer", y que solo vean a la gente de Coahuila como "fichas que pueden mover a su antojo".

Afirmó que la decisión de declinar es porque el PVEM a nivel nacional "fue condicionado" por el partido al que ahora estarían apoyando, amagando con "no ir juntos en 2024". Sostuvo que tiene el apoyo de la dirigencia del Verde en Coahuila y de UDC.

"No voy a declinar. Por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar porque no representa el cambio que los coahuilenses buscan", sentenció en su mensaje.

NO VOY A DECLINAR, EN COAHUILA NO ACEPTAMOS LAS IMPOSICIONES DEL CENTRO DEL PAÍS.#SíHayOtroCamino#YoConLenin pic.twitter.com/TyJ0zMbKFF — Lenin Pérez (@leninperezr) May 27, 2023

¿A quién beneficia?

A una semana del 4 de junio, día en que se realizarán los comicios en Coahuila, sorprendió ver a Mario Delgado, dirigente de Morena y a Karen Castrejón, del PVEM, sentados junto a Armando Guadiana, anunciando que apoyarían a este en sus aspiraciones a la gubernatura.

Sin embargo, en esa conferencia no se encontraba presente Lenin Pérez, abanderado de la alianza Rescatemos Coahuila, del PVEM con el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC). Este anunció después que no se haría a un lado para apoyar a Guadiana.

Cabe destacar que Castrejón reconoció que solo Lenin Pérez podría hacer una declinación formal ante el Instituto Electoral de Coahuila; en ese sentido, la conferencia solo es un "reflejo del interés del instituto político para lograr la unidad".

Por otro lado, Ricardo Mejía Berdeja, abanderado por el Partido del Trabajo, ha sido invitado en reiteradas ocasiones por parte de la dirigencia morenista a declinar por Guadiana, lo cual se ve lejos de ser posible.

Ni él ni el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas, se han pronunciado tras la declinación de la dirigencia nacional del Verde a favor de Morena.