"México es un país libre, no es un protectorado de EU": AMLO ante un Zócalo repleto

Desde temprana hora, los miles de seguidores del mandatario comenzaron a llegar a la Plaza de la Constitución, tal como lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas hace 85 años, cuando anunció la nacionalización de la industria petrolera.

Con una Plaza repleta personas y desde el Zócalo de la Ciudad de México, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó ante los diferencias que se han suscitado entre políticos de Estados Unidos por el tema del fentanilo y el combate a los cárteles de la droga en nuestro país.

"en plan propagandístico, con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte" iban a utilizar a sus fuerzas armadas.

Andrés Manuel López Obrador rumbo al escenario para su discurso en la plancha del Zócalo capitalino.

Ya no es tiempo de vínculos turbios

El mandatario también recordó que ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón ni de Genaro García Luna.

"Ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, ya no es de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de EU, ahora no hay simulación, de verdadse combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie", expresó.

Cooperación sí, sometimiento no.

El presidente también advirtió que los norteamericanos podrán amenazar a México, pero jamás permitirá que lo pisoteen, por lo que ante la propuesta de intervención estadounidense a territorio mexicano en caso de no detener el tráfico de fentanilo hacia la frontera el presidente respondió:

"(...) Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria".

85 Años de la Expropiación Petrolera, desde el Zócalo de la Ciudad de México. https://t.co/b44zoyqLXG — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 18, 2023