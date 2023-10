¿Me pagan doble si trabajo el Día de Muertos? Esto dice la ley

Estamos por llegar al mes de noviembre; la antesala del fin de año y que es engalanado por una de las festividades más esperadas por las y los mexicanos: el Día de Muertos.

Esta celebración es la que nos trae de vuelta a nuestros seres queridos que se han adelantado, y nos toca recibirlos con música, comida y hasta bebida; además, en algunas zonas del país, se acostumbra aún que los niños salgan a pedir ´su calaverita´.

Además, en estas fechas suelen darse días de asueto en las escuelas, o al menos son fechas en que se realizan otras actividades diferentes a las académicas.

¿Habrá descanso obligatorio por el Día de Muertos?

Sin embargo, los días 1 y 2 de noviembre tal vez no sean de los más esperados por algunos trabajadores, ya que según la Ley Federal del Trabajo esta fecha no está considerada como de descanso obligatorio.

De hecho, en este mes el único día de descanso considerado como obligatorio es el 20 de noviembre; y quienes trabajen ese día, por ley, deberán recibir su salario base más el doble.

Así que lamentamos decirte que no; si trabajas los días miércoles primero y jueves 2 de noviembre tu empleador no está obligado a pagarte doble jornada ya que no es un día que por ley esté considerado como de descanso.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública sí tiene considerado al 2 de noviembre como día de descanso, por lo cual, si tienes hijos, deberás hacer algunos ajustes en tu rutina diaria.

Como un cato extra, de cara al cierre del 2023 solo quedan dos días considerados por la Ley Federal del Trabajo como de descanso obligatorio:

El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

25 de diciembre

Pero descuida, que esta noticia no te desanime para celebrar con toda la actitud el regreso de tus amigos, familiares y hasta mascotas que se han adelantado, y que este Día de Muertos seguramente acudirán a visitarte.