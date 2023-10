Se acerca el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas no solo de México sino también de Latinoamérica; en distintos puntos de Veracruz, esta actividad va tomando matices diferentes, por lo que cada municipio tiene su muy particular forma de recordar a los que ya no están.

Y si bien en Xalapa, capital de Veracruz, se planean decenas de actividades alusivas a Todos Santos, hay quienes prefieren salir un poco del bullicio de la ciudad y buscan otras alternativas para vivir un Día de Muertos Diferentes.

A continuación, te presentamos algunas opciones no tan lejos de Xalapa para que tengas un Día de Muertos ´muy vivo´.

Actividades para el Día de Muertos cerca de Xalapa

La Cantada en Naolinco

Aproximadamente a una hora de Xalpa se encuentra el municipio de Naolinco, donde el Día de Muertos se vive de una manera muy especial, siendo la celebración más esperada: La Cantada.

En esta los habitantes de la ciudad acuden al panteón para recibir, con música y cantos, a sus seres queridos.

Almas de Jalcomulco

Este 2023, en Jalcomulco se está organizando la segunda edición del desfile ´Almas de Jalcomulco´; en este, las personas podrán acudir vestidas de catrines y organizarse por comparsas en una actividad que comienza a hacerse popular entre los habitantes.

Además que a la entrada del municipio ha sido colocada una catrina que recibe a las y los visitantes que deseen conocer esta localidad durante Todos Santos.

Campos de cempasúchil en Paxtepec

A 45 minutos de Xalapa se encuentra la localidad de San José Paxtepec, perteneciente al municipio de Coacoatzintla. En esta época de Todos Santos, la flor de cempasúchil adorna los campos de la región, lo que es solo uno de los atractivos del lugar.

Ahí mismo, el casco de una antigua iglesia es el escenario ideal para fotografías y conocer un poco más de la historia del lugar, done además se llevarán a cabo festivales con globos de papel, gastronomía y catrinas gigantes.

Un paseo de terror en Xico

En la Hacienda San Bartolo, en Xico, se cuenta la leyenda de la dama de la vela; por ello, en las inmediaciones de la cascada de Texolo, se realizará este recorrido espectral que busca, además de atraer turismo, arraigar las leyendas del municipio.

El municipio de Xico se encuentra aproximadamente a una hora de Xalapa, y también es un lugar con una gastronomía y tradiciones por el Día de Muertos totalmente diferentes a lo que se hace en la capital de Veracruz.