Martí Batres exhibe casos de corrupción en Fundación ISSSTE

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunció que la Fundación ISSSTE "es un ejemplo representativo de la privatización y el saqueo de las instituciones públicas para beneficio de particulares".

Dio a conocer que debido a que el ISSSTE no tiene injerencia en dicha fundación, se realizaron demandas e investigaciones que han permitido recuperar espacios, que se deje de usar el nombre de Fundación ISSSTE y se han conseguido denuncias por corrupción, entre otras acciones por el manejo ilícito de dicha fundación.

"Están presentadas denuncias ante MP y ante la Secretaria de la Función Pública, una de carácter penal y otra de carácter administrativo, son denuncias abiertas a quien resulte responsable", agregó el funcionario.

Dentro de las actividades económicas de la fundación, manifestó el funcionario, era ser receptora de donaciones, utilizando el nombre del ISSSTE, sin que la Institución tenga participación alguna de ello.

También te puede interesar... Lo mejor de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 18 de febrero

Por ejemplo , el ISSSTE le dio a la fundación 5 millones de pesos "con la finalidad de que se destinaran a la adquisición de sillas de acompañamiento para hospitales , sillas de ruedas, , camillas, prótesis, libros infantiles para el área de oncología, auxiliares auditivos, cursos de capacitación para enfermeras y médicos".

Sin embargo, son equipos que no requieren intermediación para ser adquiridos, el propio ISSSTE puede hacerlo, y en los archivos de las direcciones administrativas y jurídica no existe constancia de compras efectuadas con dichos recursos, ni justificación para el uso de esos recursos; de hecho, agregó Batres, "no se tiene registro alguno de donaciones que hayan llegado por vía de la fundación, el área jurídica no tiene registro alguno de algún tipo de operación, entonces esta fundación actúa por su cuenta".

"Nosotros no estamos en contra de fundaciones privadas, hay muchas fundaciones muy buenas y realizan labores muy loables, pero de lo que estamos en contra que se utilice el nombre del ISSSTE y recursos para una fundación, esa fundación ISSSTE no es ISSSTE y lo quiero decir a la gente para que no sea engañada y si alguien quiere hacer una donación puede hacerla directamente", puntualizó el director general del ISSSTE.

También te puede interesar... Espera Claudia Sheinbaum reunión en esta semana para resolver aranceles de EU

Entre 2017 y 2018 la fundación otorgó 27 espacios dentro del ISSSTE, "a título gratuito", con contrato de comodato, para cafeterías y máquinas expendedoras en una superficie total de mil 207.43 metros cuadrados. "De estos espacios, 15 fueron indebidamente arrendados obteniendo un lucro, sin que el ISSSTE tuviera participación alguna de ello", denunció el director general del Instituto.

Ademas, continuó, la Fundación ISSSTE ha hecho uso de oficinas dentro de las instalaciones del instituto, sin que haya mediado siquiera contrato, convenio, acuerdo o trámite alguno.

Desde el 8 de mayo de 2023 se presentó la demanda para recuperar los espacios entregados en comodato y en septiembre de ese año se dio la orden judicial para la devolución de los mismos; en agosto se hace la denuncia penal por ocupación indebida de oficinas del ISSSTE; octubre se condena al pago de daños y perjuicios.

En noviembre de 2024 se hace la solicitud del director general del ISSSTE para dejar de utilizar el nombre del Instituto y desocupar inmuebles y se hace la solicitud a la Secretaría de Economía ara revocar el nombre "Fundación ISSSTE".

En enero de este año se hace la solicitud de entrega de oficinas en el complejo de San Fernando: pendiente por suspensión de un juez federal otorgada el 10 de enero del 2025. Pero el 24 del mismo mes se aprueba la ejecución forzosa de sentencia con uso de fuerza pública.

El 4 de febrero de este año, se notifica la terminación anticipada del Convenio de Colaboración formalizado el 17 de enero de 2018. Finalmente el pasado 5 de febrero se hace la denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por la posible comisión de delitos y faltas administrativas.

Derivado de la ejecución forzosa acordada por el juez se han recuperado 6 inmuebles solamente este mes de febrero, mismos que la fundación había arrendado a terceros indebidamente.

Batres adelantó que tienen pendientes la recuperación de 8 espacios más , de las oficinas que ocupa indebidamente la fundación y la cancelación del permiso para utilizar el nombre del ISSSTE.

Los fundadores de la citada Fundación ISSSTE, señaló Batres Guadarrama fueron José Reyes Baeza, presidente Honorario, Rafael Navarro Meneses, Vicepresidente Honorario y otros integrantes fundadores: José Ramón Narro Robles, José Ignacio Campillo García y Delia Mendias Zubiate.

Actualmente la directora general, comentó, es Norma Patricia Valencia Cisneros, el Representante Legal, Delia Mendias Zubiata y el Director de Finanzas, Guillermo Gómez Tagle.