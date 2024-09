Marko Cortés responde a los Yunes; acusa ´pacto de impunidad´ para aprobar reforma judicial

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, utilizó la tribuna del Senado para señalar que si bien la familia Yunes Márquez se había caracterizado como un grupo "competitivo y combativo", actualmente se habrían doblegado el gobierno para alcanzar un "pacto de impunidad".

Cortés destacó la participación de los Yunes en múltiples videos donde acusan de corrupción al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, insinuó que actualmente existe un pacto.

Durante su intervención recordó el respaldo incondicional que el PAN ha brindado a la familia Yunes en diversas etapas, mencionando casos como el de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien tras no poder validar su residencia para competir por la alcaldía de Veracruz impulsó la candidatura de su esposa.

Cortés también hizo referencia a otros casos de apoyo por parte del partido, como el del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y el del exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler, ambos detenidos durante la actual administración.

"Contó con nosotros cuando detuvieron a tu exsecretario de Gobierno que estuvo en la cárcel dos años y no lo dejaron tomar protesta. El Partido Acción Nacional estuvo contigo y estuvo a favor de que se le liberara. Cuando metieron al fiscal, a tu fiscal a la cárcel, también estuvimos contigo".

Asimismo, el dirigente panista destacó el respaldo de su partido hacia Yunes Márquez en su búsqueda de cargos políticos, como su postulación al Senado y la posibilidad de una futura candidatura a la presidencia municipal de Veracruz.

Cortés señaló que cualquier candidato del PAN podría haber ganado la primera minoría en el Senado, mencionando a figuras como Julen Rementería o Enrique Cambranis; sin embargo, apoyaron a la familia del exmandatario veracruzano.

Los Yunes serán traidores de México: Marko Cortés

En su discurso, Marko Cortés expresó decepción personal hacia Miguel Ángel Yunes Márquez, acusándolo de traicionar no solo al PAN sino al pueblo de México.

"Miguel, no estás traicionando al PAN. De hecho tú y yo éramos diputados en el 2003 y eras parte del PRI y del grupo cercano de Elba Esther Gordillo.

"El PAN te hizo gobernador, a tus hijos, senador uno, senador al otro, diputado federal, diputado local, el PAN les dio todo, pero no estás traicionando al PAN, estás traicionando al pueblo de México", manifestó.

En la recta final de su intervención, Marko Cortés puso en duda que no haya habido presiones del gobierno de López Obrador contra la familia Yunes en los últimos acontecimientos.

"Acaso no lo impugnó para que no pudiera ser senador. Acaso no las y los senadores de Acción Nacional no decidieron por unanimidad salir a decir de propia voz, a comprometerse de cara a la nación, que estarían presentes y votando en contra", declaró.

El líder panista también aludió a un video en el que, según él, Yunes Márquez aseguraba que estaría presente y votaría en contra de las decisiones del gobierno, sugiriendo que el cambio de postura es resultado de un pacto de impunidad.

Es evidente que se acabó la persecución, es evidente que Fernando Yunes va a poder tomar protesta como diputado local porque sabíamos que tiene una orden de aprehensión", añadió.

Finalmente, Cortés criticó que la familia Yunes no haya atendido las llamadas de los panistas que intentaron contactarlos para confirmar su decisión, calificando su actuación como una traición a la patria.

Por su parte, Miguel Ángel Yunes Linares respondió a las acusaciones de Cortés, afirmando que ni él ni su familia han recibido favores y que han ganado cada cargo público por méritos propios.

También calificó de "lamentable" el linchamiento contra su hijo, quien no asistió al evento por motivos de salud, y subrayó que Cortés no tiene la autoridad para expulsarlos del PAN.

