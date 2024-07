López Obrador enviará carta a Trump por tema migratorio: "Es un hombre inteligente, con visión"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de éste viernes, anunció que enviará una carta a "su amigo Donald Trump", para informarle bien sobre el tema migratorio y sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México, y Canadá.

Esto, luego de las declaraciones del ex mandatario estadounidense, en el sentido de que de ganar nuevamente la presidencia de Estados Unidos, terminará la construcción del muro fronterizo con México, y frenará la crisis de migración desde el día uno de su mandato.

"Voy a poner fin a la crisis de migración ilegal, cerrando la frontera y completando el muro".

Y el presidente López Obrador, abundó:

"Le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente, y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo, que llegaron e hicieron un país muy próspero, y también informarle que nos ayude a la reintegración económica, y que no se resuelve nada con cerrar la frontera, que es más no se debe ni se puede".

El titular del Ejecutivo federal, mencionó que enviará la carta la próxima semana, y reiteró que mantiene una buena amistad con el candidato republicano quién el pasado fin de semana sufrió un atentado en su contra:

"Es un hombre inteligente con visión (...) Lo considero mi amigo y lamentamos mucho lo que le pasó y a lo mejor no le han informado, Pero fuimos los primeros en el mundo como autoridad, en condenar el hecho".

Agregó que "le voy a enviar (la carta) la semana próxima al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, con argumentos, "no se trata de pelearnos, se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad".

Y argumentó:

"Pienso que no le están informado bien sobre el tema migratorio y la importa de mantener la integración económica".