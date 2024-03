Locutor Gabriel Cuadros narra secuestro exprés en la México-Puebla

´Les quiero contar una manera de operar del crimen organizado´; así comenzaba el locutor Gabriel Cuadros su relato, de cómo él y su esposa fueron víctimas de un secuestro exprés cuando circulaban sobre la autopista México-Puebla.

Fue a través de sus redes sociales que Cuadros platicó a sus seguidores que el 28 de febrero se dirigía con Mariana, su esposa, hacia una boda, sin saber que esta experiencia marcaría por completo su vida.

´Uno no quiere problemas´

Gabriel Cuadros comentó que fue alrededor de las 8:30 de la noche, después de pasar varias horas en la carretera debido a un accidente, que tras pasar la caseta de San Martín, en la entrada a Puebla, un auto con luces similares a las de una patrulla comenzó a hacerles señalamientos.

"Te hacen señalamientos para que te orilles y tú no puedes ver si es una patrulla o no; uno no quiere tener problemas con la autoridad"; fue al orillarse que una persona, portando un arma, le pide bajar del auto para realizarle una revisión.

Fue su esposa quien se percata que otra persona, quien acompañaba al supuesto oficial, ni siquiera tenía un uniforme y que se trataba solo ´de un chavillo´; es entonces cuando quedan a merced del par de asaltantes.

Mientras esto sucedía, otras dos personas llegaban y se llevaban la camioneta en la que viajaban Gabriel Cuadros y su esposa, quedando resguardados por otros sujetos que, por fortuna, no agredieron a su mujer, pero a él sí lo dejaron bastante golpeado.

"Nos sacaron información de nips de tarjetas, contraseñas de los celulares"; y aunque dijo que por fortuna están bien, el trauma de lo ocurrido no ha pasado, ya que al momento no hay personas detenidas y su vehículo no ha sido localizado.

Apenas hace unas horas, el video del robo de un tráiler por presuntos criminales disfrazados al parecer de elementos de la Guardia Nacional ha comenzado a hacerse viral; estos hechos ocurrieron en la autopista Puebla-Veracruz, considerada por muchos como un foco rojo por la inseguridad.

Gracias por compartir querido @korno . Gracias por los mensajes buena onda. Esto ocurrió tipo 8:40pm en la autopista Mex-Puebla dirección Puebla como 1.5km pasando la caseta de San Martín. Cuídense un montón. https://t.co/RElMo5fmYn — Gabriel Cuadros ® (@cuadros) March 13, 2024