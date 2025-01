Listos los 10 centros de atención para mexicanos deportados de Estados Unidos

El gobierno de México está listo y operando la estrategia de repatriación "México te abraza", con los10 centros de atención que ya están operando para recibir de manera cálida y humana a las y los mexicanos que sean retornados de Estados Unidos a nuestro país, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación.

La funcionaria informó que aún están vacíos, pero que la capacidad de cada centro es de aproximadamente en promedio 2 mil 500 personas, con la posibilidad de crecer para recibir más o de hacerse más pequeños, según las circunstancias que amerite la repatriación de los connacionales.

"Nosotros estamos preparados para cualquier escena y decirles que todavía no tenemos el costo, porque pues todavía no se ocupan, dependiendo de alimentos, etc. vamos a ir costeando, lo que es prioridad es la recepción de los nacionales mexicanos y mexicanas que vienen de Estados Unidos y ahí estaremos pendientes de su arribo, pendientes de atenderlos, como se merece con mucha calidez y humanismo", subrayó Rodríguez.

La secretaria de Gobernación, señaló que el programa también contempla la obligación de vigilar el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación para estar preparados ante acciones que violen los derechos de los paisanos.

"Nuestros connacionales dejaron su tierra para buscar mejores oportunidades de vida para ellos, para sus hijos, para su familia, en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos no son criminales; cruzaron la frontera y aportaron a la economía de esa nación, y también aportan a su país natal. Son personas muy trabajadoras que se empeñan todos los días en salir adelante", subrayó.

Los componentes para esta estrategia de recepción digna contempla apoyo y protección consular, por parte de las dependencias federales, de los estados fronterizos, donde se han instalado Centros de Atención y también la reintegración a la sociedad, a las comunidades donde se atenderán las necesidades básicas.

En el programa "México te abraza", por instrucción de la Presidenta, explicó la funcionaria, están involucradas 34 dependencias federales y seis entidades en la frontera norte, y el país, todos los gobiernos estatales y todo el gobierno.

Todas las personas que vienen de Estados Unidos van a tener su Carta de Repatriación, que es la llave para acceder a los servicios y programas que ofrece el gobierno mexicano.

Uno de los beneficios más importantes es la incorporación, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de las personas que vienen del país de Estados Unidos a nuestro territorio; así como los Programas de Bienestar como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, también la Pensión para las Personas con Discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros programas que tiene el Gobierno de México.

También se está entregando, una transferencia monetaria de 2 mil pesos a todas las personas repatriadas para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades.

"Y están sumándose muchos organismos de manera entusiasta. Hoy nada menos que tenemos una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial ya que muchas empresas y también muchos organismos de empresarios quieren dar oportunidades de empleo a las personas que vienen repatriadas a nuestro país", enfatizó.

Los 10 Centros de Atención están ubicados de la siguiente manera: dos en Baja California, uno en Tijuana y otro en Mexicali; dos en Sonora: Nogales y San Luis Río Colorado; también uno en Ciudad Juárez; uno en Nueva Rosita, Coahuila; y uno en El Carmen, Nuevo León; así como en Tamaulipas: uno en Matamoros, otro en Reynosa y Nuevo Laredo.

La secretaria de Gobernación apuntó que el "México que hoy les espera es distinto al que dejaron, se encuentra en transformación y tiene un gobierno que trabaja por el bienestar de todas y de todos, pero principalmente, por los que menos tienen".