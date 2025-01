Claudia Sheinbaum confirma que no asistirá a reunión de Celac

De darse la reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) programada para el próximo 30 de enero, la presidenta de México Claudia Sheinbaum adelantó que no asistiría personalmente, enviará al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente en su representación.

"Me voy a reunir al rato con el canciller, me va a explicar las conversaciones que se tuvieron ayer para ver lo de la reunión; personalmente no asistiría, en todo caso, asistiría el canciller y vamos a ver si se realiza, están en esa definición", apunto durante su conferencia matutina.

Reiteró su solidaridad hacia los gobiernos de América Latina y su interés de mantener una relación de coordinación y colaboración con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La posible reunión extraordinaria de Celac, surgió después del incidente registrado el domingo 26 de enero, tras las tensiones generadas entre el presidente de Colombia Gustavo Petro, quien rechazó el ingreso de aviones con deportados, argumentando que estas personas no estaban recibiendo un trato digno.

El presidente Donald Trump le respondió con la imposición de un arancel del 25 por ciento a los productos colombianos, con la amenaza de incrementarlo al 50 por ciento en una semana, además de anunciar sanciones adicionales en temas de visados y restricciones migratorias. Petro respondió con medidas recíprocas contra EUA.

Aún cuando el presidente colombiano se retractó y se limaron tensiones, la presidenta de Honduras y de la Celac, Xiomara Castro, convocó a una reunión urgente para abordar los tres temas prioritarios: migración, medio ambiente y la unidad de América Latina y el Caribe.

La mandataria dijo que hasta el momento no se ha dado el caso de que las deportaciones de mexicanos se estén dando en aviones militares de Estados Unidos. Aseguró que se han seguido los procedimientos tradicionales y los mismos protocolos que tienen muchos años de funcionar en las repatriaciones entre ambos países.

"Nosotros por razones humanitarias, no podemos no atender a las personas; hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo, y esa coordinación es de todos los días, y sabemos que el gobierno de los Estados Unidos pues está acordando con los distintos países de América Latina y de otras nacionalidades", subrayó.

Destaco que el gobierno de México tiene coordinación, comunicación con el de Estados Unidos, pero sin subordinación y defendiendo siempre la soberanía y a los mexicanos y las mexicanas que viven en Estados Unidos.