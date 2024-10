Jueces y magistrados ponen fin al paro nacional en el Poder Judicial

Después de varios días de paro en protesta por la reforma al Poder Judicial, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han decidido finalizar la suspensión de labores.

Con 684 votos a favor y 572 en contra, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito determinó reanudar actividades a partir del próximo miércoles 16 de octubre de 2024. Sin embargo, anunciaron que se mantendrán otras formas de protesta en defensa de sus derechos y autonomía.

La decisión se tomó tras realizar una consulta interna en la que se preguntó a los jueces y magistrados si estaban de acuerdo con volver a sus labores, optando por nuevas modalidades de manifestación en lugar de continuar con la suspensión total.

La votación mostró una diferencia ajustada, con 684 votos a favor de retomar actividades y 572 en contra, lo que refleja una división de opiniones dentro del gremio.

Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), informó que los jueces y magistrados están preparados para reanudar sus actividades jurisdiccionales.

Aunque se levantó el paro, aseguró que la lucha por la defensa del Poder Judicial continúa, pero ahora con estrategias alternativas que no afecten directamente a la ciudadanía.

Ante los cuestionamientos sobre si esta decisión significa abandonar a los trabajadores del PJF que apoyaban el paro, Fuentes Velázquez fue enfática:

"No, yo no lo considero así. Sabemos que las circunstancias que están imperando y la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad nos llevan a tomar una respuesta responsable. Me parece que la votación tan emparejada demuestra la importancia de este momento".