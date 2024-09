Insiste AMLO: SCJN, sin facultad para frenar reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultada para frenar la reforma judicial.

El mandatario fue cuestionado sobre si su administración alista algún tipo de defensa en contra de los recursos interpuestos por el PAN para frenar la enmienda constitucional, y que podría atraer el Ejecutivo.

"Es que no les corresponde, no tienen facultad, tan sencillo como eso. Es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión. Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez".

En días recientes, la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) acordó que impugnará ante la Suprema Corte el también denominado Plan "C", el cual considera "regresiva y destructiva del Poder Judicial".

En un comunicado posterior a la sesión de la Permanente blanquiazul, se precisó que:

"Acción Nacional impugnará mediante diversos instrumentos jurídicos, que van desde la acción de inconstitucionalidad, porque se presentan vicios del procedimiento legislativo.

"Los juicios de amparo, donde se combatirá la violación de los derechos de los legisladores, de conocer con tiempo, estudiar y poder analizar los alcances y consecuencia del dictamen, emitido por una legislatura diferente y controversias constitucionales".

El presidente López Obrador abundó que están en su derecho (la oposición) de interponer dichos recursos, pero que no tiene ningún fundamento legal en su contra.

"¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado.

"O que el titular del ejecutivo no hubiese publicado la reforma. Sin embargo todo se hizo, ya está en vigor la reforma, eso ya salió adelante y qué bueno".

El presidente López Obrador consideró que si la oposición quiere impugnar ante la SCNJ los cambios hechos por el Congreso de la Unión y los congresos de los estados, están en su derecho, pero insistió que no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al poder judicial.

"Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista en estos días, hoy, mañana, Diego Valadés, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la UNAM) para que de una vez se defina si quieren un Estado de derecho o un estado de chueco".

Por otro lado, el mandatario mexicano recomendó a la ministra Norma Piña cambiar de asesores porque "la están perjudicando".

"El otro día leía de que los asesores de la señora Piña son Federico Reyes-Heroles, pues Aguilar, que se reúnen los jueves, yo no estoy para darle consejos a nadie, que se busque otros, la están perjudicando".