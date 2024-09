AMLO: "Críticas de Ernesto Zedillo a Reforma Judicial son de risa"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que las críticas del ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León, a la reforma judicial, son "de risa"

En su conferencia matutina en el salón de la tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador respondió a los dichos de Ponche de León sobre que el Plan C "destruirá la democracia"

"Nuestros adversarios se enojan calumnian me insultan, pero no pasan de ahí. Vienen traen a Zedillo a decir que es una dictadura México, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasan de ahí".

Aprovechó la oportunidad para arremeter en contra de intelectuales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, y Jorge Volpi, quiénes también han señalado que la reforma al Poder Judicial será nociva para el país; a todos ellos se dirigió:

"No es dictadura, no es 'dictablanda' y tampoco es oligarquía como era antes el gobierno de una oligarquía".

Este fin de semana y desde EU, el exmandatario mexicano, al dar el discurso inaugural de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por su siglas en inglés)- expresó:

"Una razón muy triste: la aprobación por parte del Congreso y de la mayoría de las legislaturas de los estados de una reforma que destruirá al Poder Judicial".

Asimismo Ernesto Zedillo mencionó que la reforma es "una atrocidad, que enterrará la democracia mexicana, y lo que quede de su frágil estado de derecho", la transformarán "en una tiranía".

Presumió lo realizado en su administración, pues dijo que la reforma al Poder Judicial que él presentó al inicio de su sexenio, permitió que la Suprema Corte dejará de "servir al Ejecutivo", además ese hecho fomentó una reforma electoral que "convirtió a México en una verdadera democracia".

Ante ello, el presidente López Obrador, mostró en su Mañanera una publicación en X en el que se crítica al exmandatario priista, y agregó que el priista fue quien privatizó los trenes o que fue el impulsor del llamado Fobaproa.