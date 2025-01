Infonavit denuncia red de corrupción que afectó a 373 mil derechohabientes

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, denunció una red de corrupción que ha costado 29 mil millones de pesos, por demandas masivas que se generaron desde hace más de 8 años, en la "ilegal" atención de la cartera vencida de los créditos que resultaban impagables del Instituto.

El funcionario destacó que habrá denuncias penales contra despachos, notarios y funcionarios de los poderes judiciales locales y contra quienes resulten responsables. Asimismo, se va a resarcir el daño a los derechohabientes.

Reconocio que el Infonavit tiene 6.2 millones de créditos en su cartera, de los cuales 4 millones tienen la característica de impagables; para resolver el problema, por instrucción de la presidenta Sheinbaum, se congelaron 2 millones de créditos, es decir que ya no van a seguir subiendo como venían haciéndolo y adicionalmente al congelamiento se les han dado beneficios en el sentido de bajas de tasas de interés, bajas de mensualidad y bajas en los saldos. Lo mismo se hará con otros 2 millones de créditos en situación de vencidos, para atender los 4 millones impagables.

Como consecuencia de éstos créditos impagables que generaron viviendas deshabilitadas, abandonadas , vandalizadas o invadidas, en 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos en contra de 373 mil derechohabientes afectados, a través de despachos, los cuales cometieron "diversas irregularidades, de falta de ética, e ilegales", subrayó Romero Oropeza durante su participación en ¨La Mañanera del Pueblo".

El pago a estos despachos con datos a pesos de 2025, suman 29 mil 263 millones de pesos "y nada más para tener una idea de lo que significan 29 mil millones de pesos, pues la pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad cuenta 28 mil 035 millones de pesos; todo el presupuesto del Estado de Tlaxcala es de 28 mil 033 millones de pesos; el de Colima de 23 mil 0004 millones de pesos; el del propio Infonavit es de 17 mil941 millones de pesos", subrayó.

"Cuánto se les pagó a estos despachos, por lo que hicieron, hicieron un trabajo mal hecho; aún cuando el presidente López Obrador instruyó al Infonavit que se detuvieran los juicios masivos, no, los despachos simularon juicios individuales que no estaban prohibidos, pero siguieron con la estrategia de los juicios masivos", recalcó.

Las irregularidades consistieron en no avisarle a los acreditados de la situación de sus créditos; se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago; por ejemplo, un derechohabiente con vivienda adquirida con crédito de Infonavit en el Estado de México, era demandado en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse.

En 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias. En 2020 el Instituto presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, funcionarios del poder judicial y notarios , por la afectación a 62 mil acreditados de todo el país, cuando sólo 737 eran de ese Estado.

"El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación, porque se nos hizo raro que esto nada más hubiese ocurrido en Nayarit, entonces iniciamos una revisión a nivel nacional", apuntó el director general del Infonavit.

A pesar de que el expediente, el expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador instruyó a detener los juicios masivos, 9 despachos simularon juicios individuales, siguieron con la estrategia, dieron pagos a despachos que hicieron juicios masivos por pagos a demandas ilegales de trabajadores.

Si bien mil 972 derechohabientes tenían su vivienda en Nayarit, 737 fueron demandados en su Estado, al mismo tiempo se descubrió que mil 131 acreditados de Nayarit fueron demandados en Coahuila, 5 en Jalisco, 14 en la Ciudad de México y 85 en otros Estados.

Romero Oropeza detalló que en 6 estados (Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos) se concentra el 82 por ciento de las demandas de todo el país , que no corresponden a acreditados de esos Estados. Si se le suman a éstos las demandas masivas de sus propios estados, representan el 92 por ciento del total nacional.

En esta red de corrupción detectada, explicó el funcionario, de los 373 mil derechohabientes afectados por juicios masivos, el 80 por ciento fueron demandados en otros estados y el resto en la entidad correspondiente a la locación de su vivienda.

En todos los casos, no fueron notificados personalmente en sus domicilios; se vulneró el debido proceso ya que no tuvieron conocimiento de que estaban siendo enjuiciados; al no tener conocimiento del juicio, el proceso se aceleró al no haber defensa.

"Algo muy importante, ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia , ni los Consejeros realizaron acción alguna", por lo que 249 mil perdieron la propiedad de su vivienda; 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por las irregularidades del Proceso y 42 mil fueron vendidas por el Infonavit en subastas masivas", enfatizó Romero.

Adelantó que la reforma a la Ley del Infonavit ya está en la Cámara de Diputados

Y que esperan que en los próximos días ya quede resuelto el tema para empezar a hacer los cambios necesarios; sin embargo, reconoció que ya han empezado con alguna acciones para que una vez que esté aprobada la Ley, el Infonavit inicie de inmediato.