Huracán Beryl: Sigue en vivo su trayectoria desde el celular

Aunque de momento no representa una amenaza para México, el huracán Beryl ya ha comenzado a preocupar a meteorólogos por su rápido desarrollo, alcanzando este 01 de julio la categoría cinco con vientos que alcanzan hasta los 260 kilómetros por hora.

Se espera que Beryl alcance las costas de Quintana Roo a finales de esta semana, aunque ya con una considerable reducción en su potencial destructivo al ser para ese entonces un meteoro categoría uno.

Además, el huracán Beryl, ya como tormenta tropical, podría dejar lluvias fuertes en el Golfo de México durante el fin de semana al haber perdido gran parte de su fuerza en su paso por la Península de Yucatán.

Huracán Beryl: Sigue en vivo su trayectoria

Google Maps ha habilitado una herramienta para estar al pendiente de la trayectoria del huracán Beryl, la cual además permite tener un panorama desde su desarrollo como depresión tropical hasta este día, en que alcanzó oficialmente la categoría 5.

Dicho espacio, que también está disponible para el celular, permite saber también la intensidad de los vientos y las diversas alertas emitidas por el Centro Nacional de Huracanes y otras dependencias que mantienen bajo vigilancia su paso por el océano Atlántico.

Por el momento, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reitera que el huracán Beryl no representa, por ahora, un peligro para las costas mexicanas, aunque esto no significa que no se deban tomar previsiones por su virtual llegada antes del fin de semana.

Además, la dependencia mantiene bajo vigilancia una nueva zona de baja presión con posibilidades de un 40 por ciento de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, la cual también se encuentra bastante lejos de Quintana Roo.

A la par, se mantiene bajo vigilancia otra zona de baja presión pero del lado del océano Pacífico la cual también tiene una posibilidad del 40 por ciento de desarrollo ciclónico en los próximos siete días; se encuentra al sur de Puerto Ángel, Oaxaca.

Para ver en vivo la trayectoria del huracán Beryl a través de Google Maps, haz CLICK AQUÍ.