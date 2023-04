El fentanilo se seguirá usando hasta encontrar otro analgésico: Insabi

El fentanilo se seguirá ocupando para usos médicos hasta que no se indique que deberá sustituirse por otros analgésicos alternativos, aclaró Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Agregó que por el momento la regulación planteada es para el fentanilo ilegal y será hasta que se giren nuevas indicaciones, cuando deje de ocuparse en tratamientos para el dolor. Y es que el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales, o cuando hacen operaciones que son muy dolorosas .

"No afecta, la parte de la que se habla es la que entra al país y que no está dirigida a los pacientes, es la parte que no está regulada. Esa parte es la que se va a atacar por parte del Gobierno Mexicano pero tenemos autorización para el uso medicinal, hasta ahorita y se va a seguir usando. Cuando se nos diga que se puede sustituir por otro medicamento lo vamos a hacer".

Finalmente admitió que luego del Covid hay más problemas médicos relacionados con el corazón, la cabeza, estómago y órganos vitales, que se están atendiendo. Incluso se están reportando y documentando los casos para tener un panorama certero en todo el país. Esta condición no encareció el sistema de salud, por el contrario los medicamentos se surten adecuadamente.

El titular del Insabi se reunió con madres de niños con cáncer, en el Hospital de alta Especialidad de Veracruz y también con personal de la Secretaría de Salud del Estado.