Feminicidio de Paola Bañuelos en Mexicali; esto es lo que se sabe del caso

Luego de reportarse su desaparición en Mexicali, Baja California, tras tomar un taxi mediante la aplicación Didi, el jueves 11 de julio se confirmó que Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años de edad, había sido localizada sin vida.

Fue la fiscal María Elena Andrade Ramírez quien informó del hallazgo de un cuerpo que reunía las características de la joven en la colonia Islas Agrarias, con la misma ropa que portaba el día de su desaparición al salir del bar La Consentida la madrugada del 8 de julio.

Lo que se sabe del feminicidio de Paola Bañuelos

Familiares de la joven relataron que Paola contrató un taxi a través de la app Didi alrededor de las dos de la mañana, subiendo a un Versa de color negro. Desde ese momento, dejaron de tener contacto con ella.

El martes 9 de julio la familia comenzó la búsqueda de Paola mediante recorridos por la ciudad; el miércoles, la Fiscalía anunció que habían encontrado un auto con las características del que recogió a la joven en el Fraccionamiento Praderas del Sol.

A la par, en redes sociales comenzaron a compartirse imágenes del chofer de Didi, identificado como Sergio Daniel, quien sería el principal sospechoso de la desaparición de Paola, estudiante de Ciencias de la Educación en la universidad Autónoma de Baja California.

El caso ha tomado otro giro luego de que Sergio Daniel, conductor del Didi que abordó Paola Bañuelos, se presentó voluntariamente ante las autoridades de Ciudad Obregón, Sonora, de donde es originario

En un video, el joven dijo que su familia recibió amenazas, ante lo cual decidió entregarse.

#ÚLTIMAHORA | Sergio Daniel "N", conductor de Didi, principal sospechoso de la desaparición y muerte de Paola Andrea Bañuelos Flores en Mexicali, se ha entregado voluntariamente #JusticiaParaPaola pic.twitter.com/7gaWUPhsHu — Azucena Uresti (@azucenau) July 12, 2024

"Me vine con miedo, no me han dejado defenderme ni declarar; la gente no sabe realmente lo que pasó, se hacen ideas y mandan amenazas, han ido judiciales y personas a la casa y por eso vengo", declaró ante medios locales.

La Fiscalía de Sonora confirmó que se ejecutó una orden de aprehensión en colaboración la de Baja California en contra de Sergio Daniel, quien será presentado ante las autoridades de aquel estado.

Causa de la muerte de Paola Bañuelos

Autoridades forenses de Baja California revelaron que la necrocirugía realizada a Paola Bañuelos, de 23 años, indica que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Antes de ir de manera voluntaria a la Fiscalía de Cd. Obregón, Sergio Daniel el chofer de Didi publicó historias en sus redes sociales donde hace ver que los culpables podrían ser 2 tipos más, uno de ellos el rapero Liriko Wan y que Paola tenía sexo con los 3. #JusticiaParaPaola pic.twitter.com/tXuic8dM63 — Panda del Amor. (@PandaDelAmor17) July 12, 2024

Sergio Daniel, conductor del auto rentado a través de la plataforma Didi y que se entregó por su presunta relación con la muerte de la joven, señaló a dos personas más de estar implicadas en el feminicidio, quienes serían los responsables del hecho.

En sus estados de WhatsApp, retomados por varios medios de comunicación, Sergio Daniel señala a una persona llamada Jacob Silva Escobedo y otro sujeto identificado como Lirico Wan, afirmando que él no tuvo nada que ver con la muerte de Paola.