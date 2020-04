Error de Alatorre mensaje a televidentes, dijo AMLO

Segob llama a la unidad y ofrece su respaldo total a Hugo López-Gatell

Ante la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el llamado del conductor de noticias de Televisión Azteca, Javier Alatorre, de ´no hacer caso´ a las indicaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell (en su emisión nocturna del viernes), fue un "error", una actitud "no bien pensada" porque con ello se pone en riesgo la vida de las personas.

En un mensaje difundido la tarde de este sábado por Youtube, el mandatario subrayó que su gobierno defiende y respeta la libertad de expresión y, aunque el conductor está en su derecho de disentir, no debe poner en peligro la salud de la colectividad.

"Desde el principio se los transmití al G-20 de que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar al coronavirus en científicos, que los políticos no éramos todólogos, sabelotodo, por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre en la noche, que llamó a no hacerle caso a Hugo López-Gatell", expuso en parte de su mensaje.

Y agregó. "Creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error, como cometemos errores todos, además, hizo uso de su libertad, cada quien expresarse, no debe haber linchamiento político de alguien que no comparte su punto de vista o que en estos momentos afecte a la colectividad y que pueda ser dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier, pero tiene el derecho a manifestarse, viva la libertad, prohibido prohibir", aseguró el Presidente.

Llamado a la unidad

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que "sin excepción" es necesario seguir las indicaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero del gobierno en todo lo relacionado con la pandemia por Covid-19.

"Mantengámonos unidos frente a la emergencia sanitaria que atraviesa México. Sin excepción sigamos las indicaciones del subsecretario de @SSalud_mx, experto en epidemiología, @HLGatell, que es la voz autorizada y oficial de todo el sector salud en este tema", dijo en un mensaje de Twitter.

Los mensajes de los funcionarios de Gobernación se dan luego de que la televisora TV Azteca reprodujera las declaraciones del gobernador de Baja California y aconsejara a la población "no hacer caso" a la información y recomendaciones de López-Gatell.

