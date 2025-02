En marzo comienza suministro de medicamentos en México, anuncia presidenta

El primero de marzo darán inicio las órdenes de suministro de los medicamentos de la compra consolidada bienal (2025-2026) de medicamentos en México, dentro de las cuales ya se han adjudicado a proveedores el 95.7 por ciento de los casi 5 mil millones de piezas solicitadas por las instituciones de salud del país, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

El funcionario recordó que la compra involucra 26 instituciones del Estado mexicano, que de manera conjunta agruparon todas sus necesidades, "es decir, nos dijeron a La que de salud que insumos requerían para atender a la población de manera completa en el año 2025, 2026, y nosotros hicimos la agrupación de todo eso, para poder salir a comprar de manera unificada con las mejores condiciones de precio y calidad para los pacientes mexicanos".

Al dar a conocer el avance de las compras consolidadas de medicamentos, Clark García destacó que en total se está contemplando comprar 4 mil 982 millones de piezas de medicamentos y otro tipo de insumos para la salud que incluye en el material de curación, reactivos o dispositivos y pruebas.

"Estamos comprando directamente a laboratorios. En estas tres semanas hemos venido trabajando con toda la industria, recibimos todas sus propuestas, rectificamos las propuestas que tenían alguna deficiencia técnica o administrativa menor y este 5 de febrero, mañana ya estaremos adjudicando, ya hoy está firmadas las adjudicaciones para mil 121 millones de piezas de medicamentos, se insumos para la salud que representan otro 22.5 por ciento, qué significa que de nuestra meta original de 4 mil 982 millones de piezas cada 5 mil millones, estamos adjudicando de manera exitosa el 95.7 por ciento.

El subsecretario agregó que esto ya incluye dentro de lo que se ha comprado y adquirido entrega directa en los almacenes estatales para que los medicamentos insumos lleguen más rápido a las personas que lo requieren, así como entrega directa para que lleguen todavía más rápido a alguno de los hospitales más importantes de nuestro país.

"Esto que se está comprando en términos originales, significa que cada una de las instituciones agrupadas, las 26, puede comenzar a pedir y recibir los insumos a partir del 1 de marzo", apuntó.

Se hará una segunda ronda de licitación, para 212 millones de piezas que representan el 4.2 por ciento que resta de lo que originalmente habían solicitado,

"Hace una semana iniciamos el proceso de solicitudes de cotización de qué empresas podrían estar interesadas en este número de insumos que todavía no tenemos proveeduría y el 30 de enero pasado, cerramos las condiciones, las vamos a comprar y después de mucha comunicación con la industria, lo que determinamos es que la gran manera de estas piezas que no hemos podido adquirir en estas primeras dos etapas, responden a una razón fundamental, que son piezas de muy bajo volumen", explicó el funcionario de la secretaría de Salud.

La mayor de los medicamentos que no se han podido adquirir son menos de 3 mil piezas para dos años, por esa razón, la dependencia ha acordado con la industria modificaciones en las condiciones de la licitación, para que no entrega en cada uno de los hospitales, sino entrega en el Centro Nacional de Distribución en Huehuetoca, y así poder obtener la proveeduría para la gran mayoría de esas piezas. Cada Institución también ha re comendado posibles proveedores para medicamentos que no se han podido encontrar.

Para que los proveedores coticen oficialmente van a tener una semana, las pocas claves que tienen necesidad de adquirir más rápidamente van a salir en un proceso paralelo para hacer las adjudicaciones, "haciendo siempre un respeto a la transparencia y las mejores condiciones de no comprar más caro que años anteriores".

La licitación será del 15 de febrero al 18 de marzo, el día que tendrán los resultados estimados de esta última tramitación es el 19 de abril y a partir del 3 de abril comenzarán las órdenes suministro para este tipo de medicamentos.

"Con eso estaremos llegando a un porcentaje muy muy alto, esperamos prácticamente la totalidad de los insumos solicitados por el sector salud en este último para estos siguientes dos años", recalcó.

En cuanto al proceso adicional de la compra complementaria para adquirir insumos que se requerían antes de las llegadas en marzo, dijo que ya se han distribuido y entregado más de 42 millones de piezas en las instituciones de salud y de igual manera para ciertas claves tipos de medicamentos que se adquirieron el 14 de enero, también se piensa en el adelanto de más de 300 millones de medicamentos para regularizar el abasto a partir de marzo.