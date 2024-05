Elecciones 2024: ¿Por qué los Testigos de Jehová no pueden votar?

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2024 en México, con un ejercicio democrático que permitirá elegir a los y las representantes de cada ciudad a nivel nacional, estatal y local, por lo que los ciudadanos tienen el derecho de salir a votar para participar activamente en las decisiones de la sociedad.

Pero, en estas elecciones algunos ciudadanos no podrán ejercer su voto, se trata de los testigos de Jehová, en cuyas prohibiciones se incluyen las transfusiones de sangre, el no celebrar cumpleaños, navidad y no votar, este último debido a una neutralidad política, aquí te contamos más.

¿Por qué los Testigos de Jehová no pueden votar?

Los Testigos de Jehová señalan que la única solución real para el gobierno de la humanidad es a través del gobierno de Dios, por ello no pueden escoger a ningún candidato en cualquier puesto político y estas son las razones:

- Consideran que votar va en contra de la religión: los testigos de Jehová ni votan, ni tampoco participan en ningún partido político, ni en grupos de activistas.

- Los testigos de Jehová consideran que ya votaron por el Reino de Dios como el mejor gobierno.

- No les he permitido según la biblia: han encontrado algunas razones para adoptar esta postura actual, un ejemplo es que deben seguir el ejemplo de Jesús quien se negó a aceptar un cargo político (Juan 6:15)

- Creen que la política divide la unión familiar: ya que los miembros de las familias estarían divididas por diferentes partidos políticos a la hora de llevar a cabo la elección.

¿Qué pasa si los testigos de Jehová votan?

Este grupo religioso piensa que votar por algún partido político o participar en la política es una falta a su comunidad y en consecuencia, pueden llegar a ser rechazados por sus propias familias yexpulsados de las congregaciones.









Aun cuando los testigos de Jehová no participan en votaciones, ni política, aún pueden recibir beneficios por ley y como ciudadanos de un país, como los siguientes:

Los testigos de Jehová pueden llegar a recibir:

- Ayudas sociales: muchos tienen hijos los cuales reciben algún tipo de ayuda económica o alimentaria.

- Educación gratuita brindada por el estado

- Tienen los mismos derechos y oportunidades como cualquier otra ciudadano dentro del país.

A pesar de estas especificaciones, su religión si les permite respetar al gobierno, figuras políticas, además de seguir las leyes que ya existen.

