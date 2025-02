Deben resolverse las diferencias dentro de Morena: Sheinbaum sobre registro de Miguel Ángel Yunes

"Morena es un partido muy fuerte" y seguramente deben resolverse las diferencias dentro del partido, aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al referirse a las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle , quien acusa de corrupción a Miguel Ángel Yunes, quien se registró ayer como miembro de este partido.

La mandataria aseguró que "es bueno que haya debate" y que confía en que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, resolverá para mantener la unión del movimiento.

"Tienen que resolverlo las instancias de Morena, tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María y el comité ejecutivo es buenísimo, tienen sus propias instancias de honestidad, de Justicia para dirimir cualquier problema que haya interno, entonces Morena es un partido muy fuerte, muy sólido, y bueno pues tiene que resolverse este tema, pues sí hay distintas opiniones ", apuntó.

Sobre la persona de Miguel Ángel Yunes Márquez, indicó que, a ella, en su función de presidenta no le concierne en intervenir en esos asuntos, esperando que Morena apueste por mantener su unidad.

"Rocío que lo diga esta bien, es la gobernadora, yo estoy hablando del tema interno de un partido político, Morena del cual provenimos y de lo que nos corresponde ; yo creo que se abra el debate esta bien , eso es algo bueno siempre y que se fortalezcan siempre los principios y resguardar el movimiento", destacó Sheinbaum en su conferencia matutina en la que se le cuestionó su postura sobre las declaraciones de oposición y corrupción vertidas por la gobernadora Nahle respecto al registro de Miguel Ángel Yunes Yunes a Morena y la oposición que generó el hecho también en la dirigencia interna del partido en Veracruz.

Ante la pregunta de, si se deben investigar los señalamientos por presuntos delitos con los que se vinculan a los Yunes, la presidenta dijo que se investigue y eso es algo que deberá decir la propia gobernadora Rocío Nahle.

"A mí me toca desde la presidencia fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no, sino lo que representa nuestro gobierno que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia, a quién está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido, entonces pues ya ellos tendrán que decidir", dijo la presidenta.

Consideró bueno que exista el debate, pues en Morena, no hay pensamiento único al interior y eso también es bueno, que definan a esa discusión que es lo que le conviene al movimiento.

Recordó las palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien decía que la política es de principios y eficacia, "lo dice en su libro y fue parte de su conducta y lo digo del presidente López Obrador pues porque fue quien formó Morena ,quien condujo durante años este movimiento".

La presidenta destacó que no se afiliará a Morena, "por supuesto que es el partido del cual provengo, repito tengo una responsabilidad de conservar el movimiento, en términos de un proyecto de nación, pero ya no me corresponde ser militante de Morena , de hecho la última vez que estuve en el Consejo Nacional de Morena, puse licencia a mi militancia porque así debe ser", puntualizó la mandataria.