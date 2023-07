Gustavo de Hoyos y Alejandro Murat renuncian a candidatura por PRI-AN; denuncian método 'a modo'

Gustavo de Hoyos, exdirigente nacional de Coparmex, así como el exgobernador oaxaqueño Alejandro Murat, anunciaron este domingo que no competirán por la candidatura presidencial del PRIAN porque el método, consideraron, es desigual y está hecho "a modo" por los partidos de la alianza Va por México. Lilly Téllez –quien iba arriba en las encuestas– y Claudia Ruiz Massieu también confirmaron hace unos días su rechazo a la forma en que se elegirá a la o el abanderado de la derecha. Y fue exactamente por las mismas razones.

El empresario Gustavo de Hoyos compartió un video en sus redes sociales, en el que explicó que no se registrará en la convocatoria lanzada por el ahora Frente Amplio por México -antes Va por México-, porque "las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos".

"En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, es un barrera difícil de tranquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene a su servicio estructuras políticas formales", expresó.

"Es un claro desbalance competitivo, incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado con cargos públicos", criticó De Hoyos.

Asimismo, el empresario señaló que en el método "debieron introducirse mecanismos de acción afirmativos en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un ´piso parejo´ que induzca la participación ciudadana".

"A pesar de contar con amplia trayectoria con la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante, ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de un profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México", afirmó.

Apenas el pasado 13 de marzo, el exdirigente nacional de Coparmex había anunciado que se apuntaba a la candidatura, pues dijo estar estar "hasta la madre de los políticos" por "incompetentes", por ello, alzó la mano para encabezar un proyecto ciudadano que aspirara a la Presidencia en 2024.

El empresario había enumerado tres puntos en aquel anuncio: candidatura, propuestas drásticas, y "ya nos toca". En los tres videos consideró "inaceptable" que aproximadamente tres mil políticos tomaran las decisiones para los más de 160 millones de mexicanos y mexicanas en el país.

Sin embargo, esta tarde reconoció el "esfuerzo" de las dirigencias del PRI, PAN y PRD para "construir una vía novedosa y atractiva para la opinión pública para definir a quien eventualmente enarbolará la candidatura". "Tiene incuestionable valor que las dirigencias partidarias del nuevo Frente hayan renunciado a la tentación de elegir la candidatura por las vías tradicionales", dijo.

Casi simultáneamente, Alejandro Murat, exgobernador oaxaqueño, expuso sus inconformidades con el método de la oposición, ya que "deja más dudas que certezas".

Método deja más dudas que certezas: Murat"Ya hay un método y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente con mis convicciones y mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar", aseguró.

"Como aspirante siempre planteé un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto, y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo", recordó.

Desde el pasado 9 de junio de 2022, cuando todavía era Gobernador de Oaxaca, Murat se destapó como precandidato presidencial, a pesar de estar en medio de la tragedia del huracán "Agatha", que dejó al menos 10 personas muertas, en las comunidades de la entidad.

"Yo voy a ser precandidato, pero eso después, les voy a decir por qué, les voy a decir por qué. La verdad, con respeto lo digo, estamos de luto. Hay que respetar a las familias de Oaxaca. No creo que sea momento para hablar de eso, pero no hay nada qué esconder, ya lo hice público, ¿no? Hay que respetar", dijo en ese momento.

Con la declinación de De Hoyos y Murat, parece que sólo quedan en el frente de la oposición: Xóchitl Gálvez Ruiz, Beatriz Paredes y Santiago Creel Miranda.

El pasado 27 de junio, la Senadora Xóchitl Gálvez confirmó que competirá para ganar la candidatura presidencial de la alianza rumbo al 2024, y aseguró que será la primera Presidenta de México.

"Entendí que la puerta de Palacio Nacional sólo de abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo: ¡Voy a ser la próxima Presidenta de México!", expuso.

Por otro lado, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, pretende por tercera ocasión, ser candidato presidencial del PAN, ahora apoyado también por el PRI y PRD.

El Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, ha asumido el liderazgo dentro de Acción Nacional. Es mentor del actual dirigente del panismo, Marko Cortés Mendoza, además de haber sido el principal interlocutor de su partido en las negociaciones que se hicieron para la conformación de la alianza Va por México, como antes lo hizo con el Pacto por México de Enrique Peña Nieto.

Su primer intento por ser el abanderado presidencial del panismo resultó en fracaso. Pese a ser impulsado por el Presidente Vicente Fox y encontrarse en su mejor momento político, Creel Miranda perdió en las tres rondas frente a su compañero de Gabinete, el exsecretario de energía Felipe Calderón Hinojosa que llegaría a la Presidencia de México a través de una elección que a la fecha carga con los señalamiento de fraude.

Seis años después, Santiago Creel fue por su segundo intento de ser ungido como el presidenciable del PAN. Y en esa ocasión no sólo perdió nuevamente, sino que se fue hasta el tercer lugar de las preferencias panistas. Fue en febrero de 2012 que la militancia panista se decantó por Josefina Vázquez Mota, quien venció con el 55 por votos al delfín del calderonismo, Ernesto Cordero, quien alcanzó un 38 por ciento de la votación. En esa ocasión, Creel quedó relegado con un seis por ciento.

Más declinacionesApenas el pasado 28 de junio, la Senadora Lilly Téllez, quien dejó Morena, se registró al PAN el lunes 28 de marzo de 2022 y lo anunció acompañada de Marko Cortés, se dijo "ciudadana sin partido" y dio a conocer que, por falta de equidad en la interna para elegir candidato o candidata presidencial en 2024 –por las reglas impuestas en la alianza–, no participará.

La Senadora panista enumeró las trabas del método:

"–No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos.

"–No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno, y la forma de recibir y contar los votos.

"–No existen reglas claras sobre el origen y el destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante".

"El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimiento delimitado. Ante estas circunstancias, ya he decido que no participaré en ese proceso", añadió la Senadora que se llama a sí misma representante de "la derecha moderna".

La Senadora del PAN señaló: "Por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada; seguiré trabajando por México, por supuesto; seguiré levantando la voz y denunciando a este Gobierno corrupto, inepto y mentiroso porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir".

De la misma forma, un día después que la panista Téllez, Claudia Ruiz Massieu, declinó a sus aspiraciones al no compartir tampoco aspectos del método de selección de la alianza opositora.

"En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña ilegal de Morena, pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación", dijo en un mensaje en sus redes sociales.

Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, defendió que siempre ha sido congruente con sus convicciones y ha defendido a las instituciones "ante los embates autoritarios del régimen", por lo que no podría hacer algo que para ella pueda violar la Ley electoral.

"Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría ciudadana", afirmó.

Unos día antes de que Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu anunciaran que no participarían, Mauricio Vila, actual Gobernador de Yucatán, informó su declinación a inscribirse a la convocatoria del Frente para la candidatura presidencial.

En su cuenta de Twitter, dejó un posicionamiento donde explica su decisión. En su carta abierta, dirigida al pueblo de Yucatán, el político panista argumentó que su actual responsabilidad le exige permanecer en el cargo hasta el final de su mandato.

Si bien no hace referencia a los métodos de elección de la alianza opositora, que consisten en recolectar firmas y competir en elecciones internas, todas y todos los que se han bajado han criticado las características del proceso.