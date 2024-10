Cuida tu historial crediticio y evita estos errores comunes al usar las tarjetas de crédito

Tener nuestra primera tarjeta de crédito puede ser un momento muy emocionante, a final de cuentas es un instrumento que nos puede ayudar de muchas maneras o incluso sacarnos de un imprevisto, siempre y cuando sepamos cómo administrarlas, pues es más común de lo que parece que por un mal manejo los intereses nos coman vivos, pero si aprendemos a identificar los errores más comunes podemos evitar muchos problemas con nuestro historial crediticio.

Pero no solo se trata de identificar los errores, sino que debemos poner en práctica estrategias que realmente nos ayuden a tener un mejor control de nuestras finanzas, así que a continuación encontrarás cuáles son esos descuidos en el uso de tarjetas de crédito que te llevan a endeudarte y algunos consejos para que sepas cómo elegir la mejor opción para ti.

Los 3 errores más comunes al usar tarjetas de crédito

Gastar más de lo que puedes pagar

La falta de realismo en cuanto a lo que podemos pagar es uno de los principales errores que cometemos cuando pagamos con tarjetas de crédito, a todos nos gustan los meses sin intereses, pero si acumulamos varias compras con este método al final del mes todos se habrán acumulado y la suma podría ser impagable, así que antes de pasar la tarjeta suma todos tus pagos para ver si realmente estás en posibilidades de pagar.

Pago mínimo

Un pago mínimo de 300 pesos se ve muy tentador, sobre todo si tenemos gastos en puerta, sin embargo, mantener las tarjetas de crédito con el pago mínimo solo nos traerá un mundo de interés que con el paso del tiempo podrían duplicar o triplicar la deuda original.

Muchas tarjetas, poca administración

Con esto no queremos decir que esté mal tener 2 o 3 tarjetas de crédito, el error está en creer que es dinero extra, cuando no es así, debemos ser muy conscientes de las fechas de corte y de pago de cada una de ellas para evitar cualquier problema, por lo que, si no has podido tener estos puntos muy claros, es mejor que no sumes más a tu rutina.

Cuida tu salud financiera con estos sencillos consejos para el uso correcto de tarjetas de crédito

Tener una tarjeta de crédito no tiene por qué convertirse en una pesadilla, por el contrario, son una excelente opción que te permite mantener el control de tus finanzas, por lo que antes de aceptar cualquier línea de crédito, verifica las opciones que hay en el mercado, un ejemplo es la tarjeta de crédito sin anualidad , las cuales representan un gran ahorro a largo plazo, también existen algunas que te dan puntos por tus compras que puedes utilizar en ciertos comercios o cashback y son una excelente alternativa

Todos estos son puntos extras que debemos tomar en cuenta al momento de elegir una tarjeta de crédito y que, si además sumamos los puntos anteriores y evitamos esos errores comunes nos pueden ayudar a crear un excelente historial crediticio, libre de intereses altísimos, con el cual podemos seguir haciendo nuestras compras y aprovechar los beneficios extras como el cashback.