¿Cuál es la edad máxima para subirse a un avión si eres adulto mayor? Te decimos

Al momento de viajar con adultos mayores, muchas personas tienen la duda de si estos pueden abordar un avión, debido principalmente a su estado de salud o padecimientos propios de la edad.

Viajar en un avión no es igual que viajar por cualquier otro medio de transporte en carretera, pues la altura que se alcanza podría afectar la salud de las personas. Por ello, es importante que el viaje sea autorizado por el médico de cabecera.

¿Cuál es la edad máxima para viajar en avión?

Hasta ahora, ninguna aerolínea ha fijado una edad máxima para poder abordar un avión, por lo que cualquier adulto mayor puede hacerlo; sin embargo, antes debes tomar en cuenta una serie de factores, especialmente si la persona presenta alguna enfermedad.

Normalmente, no suele haber problemas en viajes cortos, pero cuando la distancia es más larga, puede haber complicaciones, por lo que es necesario que sepas lo siguiente:

Es recomendable que los adultos mayores no viajen solos o, si no hay alguien que pueda acompañarlos durante el vuelo, que una persona los lleve recoja del aeropuerto.

La presión atmosférica, puede causar mayores problemas respiratorios y de oído.

Durante el vuelo se les puede llegar a elevar la presión.

Pueden sufrir trombosis, particularmente en los vuelos de más de 4 horas.

¿Qué tipo de personas no pueden viajar en avión?

Si bien no hay una edad máxima para poder subir a un avión, sí hay excepciones para las personas que presenten ciertas patologías que pueden causar inconvenientes durante el vuelo (aunque no viajar es solo una recomendación, no prohibición). Estas son:

Pacientes con infecciones respiratorias graves, como neumonía, pulmonía o tuberculosis.

Pacientes con patología cardiovascular, como infarto además de enfermedades crónicas del corazón.

Principalmente pacientes con alguna enfermedad tromboembólica aguda, que puedan sufrir una trombosis durante el vuelo.

No en todos los casos, pero pacientes que estén en algún tratamiento de quimioterapia o radiología, que pueda afectar a su comodidad y salud durante el vuelo, por fatiga, cansancio o mareos.

Con alguna enfermedad recurrente o permanente en el oído, como sinusitis, otitis, vértigo o tinnutus, ya que la alta presión podría dañar e incomodar aún más al pasajero.