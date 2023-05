Crimen organizado bloquea distintos puntos de Matamoros, Tamaulipas

En la ciudad fronteriza de Matamoros en el estado de Tamaulipas, se han reportado varios bloqueos en diversas zonas.

Según informes de usuarios en redes sociales, se presume la participación de grupos delictivos en estos sucesos. Los habitantes han mostrado a través de imágenes y videos, vías bloqueadas por vehículos de carga, autobuses y obstáculos como estrellas de acero conocidas como "ponchallantas".

Los bloqueos ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad, lo que llevó a los habitantes a alertar sobre la situación a través de las redes sociales. Esto ocurrió justo en la hora de entrada a las escuelas y trabajos.

En respuesta, un transporte escolar se vio obligado a bajar a un grupo de estudiantes que se dirigían a la escuela debido a las obstrucciones. Los padres de familia y las autoridades de la escuela secundaria técnica número 15 Emiliano Zapata solicitaron ayuda para localizar a dos estudiantes que no llegaron al plantel.

En algunas calles y avenidas se encontraron obstáculos como los ponchallantas, lo que causó problemas a algunos conductores que no se percataron de su presencia o no pudieron esquivarlos.

Debido a la situación de violencia, los padres de familia decidieron si enviar o no a sus hijos a la escuela, y se decidió que la falta no tendría consecuencias para los estudiantes, ya que lo importante es no arriesgar su seguridad.

El servicio de transporte público se suspendió, debido al temor de que las unidades fueran retiradas para cerrar los accesos a la ciudad. Hasta ahora, las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto, y solo se exhorta a la población a conducir con precaución y estar alerta ante cualquier situación de riesgo.

El domingo 30 de abril se registró una situación similar en la frontera de Tamaulipas, en ciudades como Reynosa y Matamoros, donde importantes avenidas y carreteras amanecieron bloqueadas por unidades de carga y transporte público, como autobuses. Las autoridades municipales no han proporcionado detalles sobre estos incidentes.

fp