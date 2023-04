Congelan diputados propuesta de reducción de jornada laboral

Ignacio Mier, líder de Morena en San Lázaro señaló que en el periodo actual de sesiones la propuesta de semana laboral de 5 días no será analizada, discutida, ni votada, por lo que se deberá aún de esperar.

Esto después que el pasado martes, en las comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para que se pueda reformar el artículo 123 de la Constitución, donde se pretende otorgar a los trabajadores dos días de descanso obligatorio a la semana, en lugar de uno, laborando únicamente 40 horas a la semana.

Sin embargo, se indicó que ya no habrá tiempo de poder evaluar dicho dictamen, toda vez que el periodo ordinario concluye el próximo domingo 30 de abril, señalando que no hay ninguna reforma constitucional, debido a que no les darán los tiempos.

Indicaron que ya no da tiempo de poder agendar la propuesta laboral que sería de beneficio para la clase trabajadora en México, por lo que será la Junta de Coordinación Política quien se encargue de verificar hasta cuándo podría ser votada.

/lmr