Componendas, ni con Carlos Salinas ni con madre que lo parió: Fernández de Cevallos

El ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos no tiene una pizca de arrepentimiento sobre lo que hizo junto con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien tiene tiempo que no ve, dijo, porque estaría fuera del país.

"Lo que hice con Salinas lo volvería a hacer porque lo hice por el bien de México... todos los cambios que yo hice con Salinas lo volvería a hacer", aseguró en entrevista para Aristegui en Vivo.

El abogado sostuvo que "no hay nadie que me pueda acusar con pruebas de haber hecho alguna componenda con Carlos Salinas ni la madre que lo parió".

Pero la periodista Carmen Aristegui le recordó el caso de los videoescándalos contra López Obrador, en los cuales él ha aceptado su participación, pero el llamado Jefe Diego señaló que en esto participó Juan Collado, no Salinas.

"Yo por supuesto que participé en el caso de Carlos Ahumada, lo dije desde siempre".

"Si él (Carlos Salinas) hizo o deshizo, a mis espaldas, yo jamás crucé palabra con Salinas para concertar algo en el caso Ahumada, si me lo quieren creer y si no me da lo mismo".

"Yo les dije que un día Juan Collado me llevó a mí a mi casa a Carlos Ahumada, a mi despacho, y ahí me propuso que había unos videos, yo despedí a Ahumada porque iban todos sucios los videos, no se escuchaban, se veían, y lo corrí tres veces. Jamás tuve una palabra con Salinas respecto a este caso. Si Juan Collado la tenía que se los conteste él. Yo no tuve ningún trato con Salinas. Y conocía a Juan Collado porque era un abogado como soy yo".

-Pero hablar con Collado era hablar con Salinas-, le comentó Aristegui.

"Yo también tengo relación con mucha gente y lo que yo haga no tiene que comprometer a los demás", esgrimió.

-¿Qué te parece la actual circunstancia de Juan Collado (en la cárcel)?

"Como amigo me duele pero desde luego si tiene responsabilidades penales que las enfrente, no tengo tampoco nada que ver con el litigio de Juan Collado. Soy muy amigo de él, como soy amigo de panistas, de priistas, de perredistas, de todos los partidos, bueno, de Morena, que no los menciono porque los corren pero una cosa es la amistad y otra cosa es la corrupción, el trabajo sucio, la componenda.

"No hay nadie que me pueda a mí acusar con pruebas de haber hecho una sola componenda ni con Carlos Salinas ni con la madre que lo parió... ahora me sacan una fotografía donde aparezco con Salinas, ¿por qué no sacan las que aparezco con López Obrador, o con Manuel Bartlett, o con tantos de ellos?, hay muchas fotografías... ¿qué una fotografía con Salinas me hace corrupto?", remató.

